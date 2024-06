Casablanca: en images, démolition des bâtiments militaires autour du Parc de la Ligue arabe

Le projet de réaménagement du Parc de la Ligue arabe fait partie intégrante du Plan d’action communal 2023-2028, visant à faire de Casablanca une cité écologique en multipliant toutes les formes de verdissement dans les différents arrondissements de la ville. L’équipe dirigeante de la mairie a concocté un plan pour libérer tous les terrains communaux entourant le Parc de la Ligue arabe. La mise en œuvre de ce plan s’est accélérée ces dernières semaines, avec l’appui du wali de Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia.

Les bâtiments militaires donnant sur le boulevard Hassan II, dont la démolition a commencé ce dimanche matin, figurent bien sur la liste des édifices condamnés à disparaître pour libérer l’espace nécessaire à l’extension du Parc de la Ligue arabe. Cette liste comprend également, entre autres, la salle couverte de la section basketball du Wydad de Casablanca et le siège du commandement régional de la Gendarmerie royale (qui s’apprête à déménager vers son siège flambant neuf au boulevard de Taddart).

«Nous avons un bijou en plein cœur de Casablanca, qu’est le Parc de la Ligue arabe. La restitution des biens de la commune va servir à remettre le parc dans son état d’origine du début du siècle dernier, en complétant l’ouverture de ses façades sur le boulevard Zerktouni», souligne Moulay Ahmed Afilal, vice-président de la commune de Casablanca.

Lire aussi : Maroc N’zaha. EP4. Au parc de la Ligue arabe, le green casablancais dans toute sa splendeur

S’étendant sur une superficie totale de 30 hectares, le parc historique de la ville de Casablanca a déjà fait l’objet d’un projet de réhabilitation et de structuration pour un montant de 100 millions de dirhams.

Réalisée par la société de développement local Casa Aménagement, ce projet comprend la récupération de tous les espaces du parc, la réunification des deux parties du parc et son ouverture complète sur la ville, la création d’un parcours sportif, des espaces de jeux, la réhabilitation des espaces verts du parc, l’établissement de cafés et de kiosques, de toilettes publiques et l’utilisation de technologies modernes pour rationaliser l’usage de l’eau et de l’énergie.