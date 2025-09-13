Rabat: les travaux de réaménagement du quartier de l’Océan se poursuivent

À Rabat, les travaux de réaménagement du quartier de l’Océan avancent à grands pas. (Y.Mannan/Le360)

À Rabat, le chantier de réaménagement du quartier de l’Océan, vaste zone côtière donnant sur l’Atlantique, avance à grands pas. Objectif: moderniser l’arrondissement et offrir un nouveau visage à l’un des secteurs emblématiques de la capitale.

Lancée en juin 2024, la première phase des travaux a consisté à libérer progressivement des espaces occupés par de vieilles habitations et des immeubles délabrés.

Lors de notre visite, nous avons constaté que les démolitions se poursuivaient encore, notamment dans la zone dite «Sania Gharbia», désormais marquée par de larges terrains dégagés.

Selon des sources concordantes, plusieurs formules d’indemnisation ont été retenues: certains locataires ont pu accéder à la propriété via des logements économiques à Tamesna, tandis que d’autres transactions ont été conclues à l’amiable entre propriétaires et pouvoirs publics.

Interrogé sur place, un habitant s’est montré favorable à ce vaste projet urbain, soulignant que «l’opération d’indemnisation s’est effectuée de manière consensuelle entre les différentes parties».

Ce chantier s’inscrit dans une stratégie plus large de réhabilitation et de modernisation urbaine visant à redonner un souffle nouveau au quartier de l’Océan, appelé à devenir l’un des pôles attractifs de la capitale.