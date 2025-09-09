Rabat: une trémie stratégique pour désengorger le trafic autour du stade Moulay Abdellah

Une nouvelle trémie édifiée non loin du stade Moulay Abdellah de Rabat a été ouverte à la circulation afin de fluidifier le trafic routier entre les quartiers Yacoub el Mansour et Hay el Fath.

Réalisée par la Société Rabat aménagement sous l’avenue des Forces armées royales (FAR), cette trémie comprend deux voies dans un sens et une voie dans l’autre. Elle relie directement l’avenue Fadila aux environs du nouveau stade.

L’ouvrage a été conçu selon des normes de sécurité rigoureuses, notamment en matière de résistance structurelle. Interrogé par Le360, un automobiliste de passage, Oussama, a salué cette réalisation: «Son apport est important pour la fluidité de la circulation entre les deux grands quartiers. On se déplace désormais beaucoup plus facilement vers le stade Moulay Abdellah.»

Avec cette nouvelle infrastructure, Rabat confirme sa volonté de moderniser son réseau routier et d’anticiper les flux grandissants autour du stade, appelé à devenir un pôle majeur de la vie sportive et événementielle du pays.