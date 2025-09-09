Société

Rabat: une trémie stratégique pour désengorger le trafic autour du stade Moulay Abdellah

Une trémie édifiée entre les quartiers Yacoub el Mansour et Hay el Fath de Rabat. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 09/09/2025 à 19h00

VidéoÀ Rabat, une nouvelle trémie vient d’être inaugurée aux abords du stade Moulay Abdellah. Conçue pour fluidifier la circulation entre Yacoub el Mansour et Hay el Fath, elle s’ajoute aux infrastructures routières stratégiques de la capitale.

Une nouvelle trémie édifiée non loin du stade Moulay Abdellah de Rabat a été ouverte à la circulation afin de fluidifier le trafic routier entre les quartiers Yacoub el Mansour et Hay el Fath.

Réalisée par la Société Rabat aménagement sous l’avenue des Forces armées royales (FAR), cette trémie comprend deux voies dans un sens et une voie dans l’autre. Elle relie directement l’avenue Fadila aux environs du nouveau stade.

L’ouvrage a été conçu selon des normes de sécurité rigoureuses, notamment en matière de résistance structurelle. Interrogé par Le360, un automobiliste de passage, Oussama, a salué cette réalisation: «Son apport est important pour la fluidité de la circulation entre les deux grands quartiers. On se déplace désormais beaucoup plus facilement vers le stade Moulay Abdellah.»

Avec cette nouvelle infrastructure, Rabat confirme sa volonté de moderniser son réseau routier et d’anticiper les flux grandissants autour du stade, appelé à devenir un pôle majeur de la vie sportive et événementielle du pays.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 09/09/2025 à 19h00
#Stade#trémie#Rabat#Rabat Aménagement#circulation routière#Mobilité#Mobilité urbaine#Infrastructures

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Casablanca: achèvement des travaux de la nouvelle trémie de Sidi Bernoussi

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Casablanca: ce que l’ouverture de la deuxième trémie sur la route d’Azemmour change pour les usagers

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Tanger: les travaux de construction de la trémie de Melloussa avancent à grands pas

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Casablanca: le marché de la trémie des Almohades fait polémique

Sports

CAN-2025: Présents à Casa pour Guinée-Algérie, les supporters algériens vantent les infrastructures du Maroc

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Rabat: la gare TGV de Hay Riad et ses infrastructures d’accompagnement en bonne voie

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Infrastructures à Rabat: l’avenue Al Melia à Hay Ryad en plein chantier

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Agadir: les commerçants dénoncent l’état déplorable des infrastructures du souk El Had

Articles les plus lus

1
Algérie: la jeunesse fuit le pays en masse en opposant la harga à la hogra
2
Vente illégale de manuels: le business caché des écoles privées
3
N’en déplaise aux porte-voix du régime, la question «berbériste» est bien au cœur du non-dit algérien
4
Casablanca: le chantier du nœud autoroutier de Sidi Maârouf avance à grande vitesse
5
Tribune. L’Écho d’Oran est-il nul, malveillant ou les deux?
6
Sans famille
7
Le rêve français du régime d’Alger
8
Le journal Le Monde et le Sahara marocain
Revues de presse

Voir plus