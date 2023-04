Tanger: les travaux de construction de la trémie de Melloussa avancent à grands pas

Les travaux de construction d’une nouvelle trémie, à l’intersection de la route nationale RN2 et de la route régionale n°4613 à Melloussa, dans la périphérie de Tanger, ont atteint un taux d’avancement de 36% et devraient être achevés avant le premier juillet 2023.

C’est ce que déclare Abdelmounim Bentatou, ingénieur en charge du projet au sein de l’Agence de développement du Nord (APDN) dans une déclaration pour Le360. «Cette nouvelle infrastructure constituera un véritable atout pour l’ensemble de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima», assure notre interlocuteur, expliquant qu’elle va «grandement améliorer la fluidité de la circulation dans cette zone», nommée Agdir Defla, dans la province Fahs Anjra.

La trémie, d’une longueur de 470 mètres, comprend deux corridors de circulation dans chaque sens. Ses couloirs ont été imaginés de manière à alléger le trafic sur cette intersection, en particulier au moment de la sortie des travailleurs de la zone industrielle de Tanger.

L’idée de ce projet routier vient répondre aux doléances des automobilistes et autres usagers de la route qui vivent un véritable calvaire dans cette zone, à cause de la congestion causée par la densité du trafic, surtout aux heures de pointe et durant la période des vacances, avec l’affluence des Marocains du Monde. Le projet améliorera ainsi la fluidité de la circulation dans la zone et vers l’entrée de l’autoroute Tanger-Tanger Med, et réduira le volume des accidents de la circulation dans la région, en particulier en été.

Cette trémie, la première du genre dans la province de Fahs-Anjra, a nécessité un budget global de plus de 90 millions de dirhams. Le projet est conduit conjointement par l’Agence de développement du Nord et la wilaya de Tanger, alors que son financement a été assuré par le ministère de l’Équipement et de l’Eau (45 millions de dirhams), le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (25 millions de dirhams) et l’Agence spéciale Tanger Med (20 millions de dirhams).