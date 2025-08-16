Société

Rabat: le parking souterrain de la rue de Bruxelles inauguré

Le nouveau garage souterrain de la rue de Bruxelles. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 16/08/2025 à 15h55

VidéoLe nouveau parking souterrain de la rue de Bruxelles, situé dans le quartier populaire de l’Océan à Rabat, vient d’ouvrir ses portes au public rbati. Son inauguration intervient quelques jours seulement après celle d’un ouvrage similaire sous la place de Russie.

Construit par la Société Rabat Région Aménagements, le nouveau parking souterrain de la rue de Bruxelles vient renforcer l’offre en infrastructures de stationnement dans la capitale. Doté de 86 places, l’ouvrage est équipé d’installations modernes répondant aux standards actuels de confort et de sécurité.

Particularité notable, ce parking a été édifié directement sous la rue de Bruxelles, artère transformée pour l’occasion en zone exclusivement piétonne. La circulation automobile et celle des deux-roues y est désormais totalement interdite, laissant place à un espace de promenade et de convivialité. L’accès au parking est ouvert 7 jours sur 7, au tarif de 5 dirhams l’heure.

Si plusieurs riverains saluent cette réalisation, qui vise à fluidifier le trafic et à désengorger un secteur souvent saturé, d’autres déplorent en revanche la perte d’accès à leurs garages privés donnant sur la rue de Bruxelles.

Le réaménagement de la voie piétonne, lui, a été largement apprécié, nombre d’habitants espérant que cette initiative fasse école dans d’autres quartiers de Rabat afin de dynamiser le commerce de proximité et d’attirer davantage de visiteurs.

La capitale marocaine poursuit ainsi sa politique de modernisation urbaine: une quinzaine de parkings souterrains ont été inaugurés au cours des dernières années, témoignant d’une volonté d’adapter l’infrastructure urbaine aux exigences de mobilité et de développement économique d’une métropole en pleine transformation.

