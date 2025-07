Rabat: voici à quoi ressemble le nouveau parking souterrain du quartier de l’Océan

Situé place de Russie, ce nouvel espace de stationnement moderne contribue à fluidifier le trafic dans la capitale. Accessible 24h/24 et 7j/7, il propose 142 places réparties sur deux niveaux et répond aux standards internationaux.

Grâce aux efforts coordonnés de la Wilaya de Rabat, sous la conduite de Mohamed El Yacoubi, les travaux de construction de ce nouveau parking souterrain, érigé à la place de Russie, au niveau de l’avenue de la Résistance dans le quartier de l’Océan, n’auront pas duré longtemps.

Conçu selon les meilleurs standards internationaux, ce parking est équipé de technologies de pointe garantissant sécurité, accessibilité et respect de l’environnement, précise Rabat Région Mobilité, la structure relevant de la Wilaya en charge de sa gestion. Selon son directeur par intérim, Mohamed Ihrou, ce nouvel équipement vise à «contenir les nuisances et les préjudices liés au trafic automobile» et à réduire la pression sur les espaces de stationnement en surface.

Un service moderne salué par les usagers

Accessible 24h/24 et 7j/7, ce nouveau parking vient s’ajouter au réseau déjà géré par Rabat Région Mobilité, qui comprend notamment les parkings de Bab Chellah, Bab El Had, la place du Théâtre Mohammed V ainsi que Bab Fès à Salé.

Interrogé par Le360 juste après avoir garé son véhicule, un usager a salué la qualité de cette nouvelle infrastructure, tout en exprimant un souhait: une éventuelle baisse des tarifs. Actuellement, le stationnement est facturé 5 dirhams de l’heure, 3 dirhams pour une demi-heure, et entre 500 et 650 dirhams pour un abonnement mensuel.