Penser la ville au prisme du climat: la Fondation Attijariwafa bank récompense de jeunes talents marocains

La Fondation Attijariwafa bank vient de dévoiler les lauréats de la 2ème édition de son concours d’arts visuels «ImagineTaVille», dédié cette année aux enjeux climatiques et environnementaux. Clôturé en mai dernier, ce concours a suscité un engouement remarquable avec 327 candidatures reçues de toutes les régions du Maroc.

Quatre nominés ont été désignés par un jury composé d’experts en arts visuels et en responsabilité sociétale des entreprises (RSE), parmi lesquels figurent Abla Ababou, galeriste spécialisée dans la création émergente, Zine El Abidine El Amine, artiste et professeur d’arts plastiques, Mehdi Guedira, responsable RSE Groupe Attijariwafa bank, et Mohamed Rachdi, professeur, plasticien et critique d’art.

Les jeunes talents, autodidactes ou professionnels, se sont distingués par leur créativité et leur diversité d’expression, allant de la peinture à la photographie, en passant par l’art vidéo et les installations.

Les lauréats

Le 1er prix a été décerné à Ayman Bouali, étudiant de Douar El Koudia Beida, pour sa création hybride mêlant peinture et pixel art intitulée «Hawara: entre la sécheresse et la technologie».

Le 2ème prix est revenu à Mohamed Khamaily, diplômé et installé à Tétouan, pour son œuvre «Camouflage», un assemblage de matériaux recyclés peint.

Le 3ème prix a récompensé Aymane Ait Yahya, originaire de Tinghir, diplômé et basé à Marrakech, pour sa vidéo d’animation «Diffusion non aérienne».

Enfin, le 4ème prix a été attribué à Mehdi Ouahmane, artiste résidant à Marrakech, pour son installation sculpturale immersive «Have you ever seen anything so full of splendor?», composée de cinq sculptures en résine, bombes néon et lumière UV.

En plus des quatre gagnants, douze créations ont été sélectionnées comme coups de cœur pour figurer dans l’exposition qui sera organisée prochainement par la Fondation Attijariwafa bank.

Les gagnants bénéficieront d’un prix, d’une exposition de grande envergure et d’un accompagnement professionnel pour les aider à se faire connaître sur la scène artistique.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité des actions menées par la Fondation Attijariwafa bank pour soutenir les jeunes talents et les encourager à aborder des sujets contemporains à travers leur art.

La Fondation Attijariwafa bank réaffirme ainsi son engagement en faveur de la culture, de l’éducation et du développement durable, en offrant une plateforme d’expression et de visibilité aux artistes émergents.