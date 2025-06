Une nouvelle page s’ouvre dans le roman culturel de Tanger

Tanger, cité nimbée de l’aura des mythes et des légendes, continue de diffuser sa magie à travers les siècles. Cette ville située à la porte de «l’océan inconnu», n’a eu de cesse de nourrir l’imaginaire du pourtour méditerranéen. De la légende qui en fait la terre ferme retrouvée par les occupants de l’Arche de Noé, à celle de la mystérieuse Atlantide que Platon situait entre les colonnes d’Hercule, ou encore, à celle du géant Antée qui donna le nom de son épouse, Tinga, à son domaine… C’est en ces lieux que les jardins des Hespérides offraient leurs fruits d’or, qu’Héraclès aurait accompli l’un de ses douze travaux, qu’Ulysse aurait marqué une halte héroïque, et qu’Ibn Battouta fit de Tanger le point de départ de ses grandes expéditions.

Des millénaires plus tard, la magie de Tanger demeure intacte. De Paul Bowles aux Rolling Stones, de Jean Genet à Matisse, de William Burroughs à Mohamed Choukri, la ville du Détroit continue d’exercer son envoûtement sur les mondes de l’art et de la création.

Tanger, carrefour mythique des imaginaires, continue d’inspirer écrivains, peintres, musiciens et esprits libres, attirés par sa lumière singulière, son mystère et son cosmopolitisme enraciné.

Profondément inscrit dans son ADN, un dialogue intemporel entre passé et futur, entre Afrique et monde Occidental, vibre encore et toujours au gré des cultures qui s’y rencontrent, y fusionnent pour mieux se nourrir les unes des autres.

Aujourd’hui, l’histoire culturelle de Tanger se perpétue avec la tenue de la première édition des Rencontres méditerranéennes de Tanger. L’événement se tiendra du 19 au 22 juin 2025.

Il est porté par la mythique Librairie des Colonnes, gardienne de l’héritage intellectuel et artistique de Tanger, et par sa toute nouvelle Fondation Founoun Al Boughaz Arts du Détroit.

Organisé sous l’égide du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, l’événement fera résonner les deux rives de la Mare Nostrum aux rythmes de la littérature, des arts et de la musique.

Véritable célébration du panorama littéraire unique de Tanger, l’événement affiche une programmation résolument tournée vers le monde, à l’image de la ville du Détroit. Des problématiques contemporaines du cross-média aux enjeux culturels propres à l’Afrique d’aujourd’hui, Les Rencontres Méditerranéennes de Tanger rassembleront écrivains, artistes et penseurs de divers horizons.

Tables rondes, lectures publiques et performances artistiques rythmeront cette première édition.

De Borj An Naam au Riad Sultan, en passant par l’Hôtel Rembrandt, la Librairie des Colonnes ou encore Dar El Kasbah, les Rencontres investiront les lieux emblématiques de Tanger. À travers ces espaces chargés d’histoire, il s’agira autant de raconter la ville que d’en écrire une nouvelle page.

Parmi les moments forts: une rencontre inédite entre Tahar Benjelloun et Mustapha Kebir Ammi, organisée à l’emblématique Hôtel El Minzah.

Dans le sillage de la renaissance septentrionale ambitionnée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Les Rencontres Méditerranéennes de Tanger visent ainsi à repositionner la ville au carrefour des cultures et des civilisations, comme point de rencontre entre littérature, nouvelles technologies et perspectives africaines à venir. Car, riche d’une situation géographique exceptionnelle, Tanger incarne le lien profond qui unit l’Afrique au monde Occidental, le Nord au Sud, et représente, de fait, le laboratoire où se projette le Maroc de demain.

Tanger nouvelle capitale littéraire? La ville du Détroit en a l’étoffe, et aux yeux de Khalid Tamer, propriétaire de la librairie Les Colonnes et organisateur de l’évènement, «Aujourd’hui, Tanger mérite d’être un porte-drapeau méditerranéen au niveau artistique».

D’ailleurs, à la veille de la tenue de la première édition des Rencontres méditerranéennes de Tanger, se profilent déjà les contours de la seconde, en 2026, avec un objectif en vue: «mettre un prix en place et une résidence d’auteurs à Tanger», annonce Khalid Tamer qui entend mettre l’accent sur «les nouveaux auteurs afin de créer de nouveaux Jean Genet, de nouveaux Paul Bowles».

Et pour cause, insiste-t-il, «je trouve que c’est important d’écrire une nouvelle histoire contemporaine du Tanger de demain afin de créer un nouveau regard sur la ville».

Au programme

Les tables rondes, organisées à l’Espace d’exposition de la mémoire d’Ibn Battouta Borj En Naam, se feront le cadre de débats passionnants.

L’évènement profondément tourné vers la méditerranée fera la part belle à la littérature espagnole mais aussi libanaise, tandis que Tanger se dévoilera, entre passé, présent et futur, au fil des rencontres.

À travers les contes de Rachid Boufous, elle dévoilera les secrets de la mer et de son histoire littéraire.

Tanger se fera aussi le théâtre d’enjeux contemporains, où se croisent mythes urbains et réalités sociales.

Tanger, carrefour spirituel depuis la nuit des temps, se racontera aussi dans l’histoire de la coexistence religieuse propre au Maroc, en présence de Rachid Benzine, et à travers un vibrant hommage qui sera rendu à Edmond Amran El Maleh.

Pour Khalid Tamer, l’implication des artistes dans des sujets tels que ceux-ci est capitale car, à ses yeux, «les artistes et les auteurs se sont toujours positionnés dans les temps forts de l’histoire. Il faut remettre l’artiste au centre de notre histoire contemporaine mondiale et je trouve cela très bien que le Maroc soit l’endroit où aujourd’hui, les artistes sont des acteurs du changement».

Une grande exposition d’art contemporain méditerranéen viendra également enrichir l’événement en offrant une immersion visuelle et sensorielle dans les dynamiques artistiques du pourtour méditerranéen.

Cette exposition d’envergure rassemblera des artistes de divers horizons (peintres, sculpteurs, photographes) dont le travail interroge les réalités et les imaginaires de la Méditerranée contemporaine.

Loin des représentations figées, cette exposition mettra en avant une Méditerranée en mouvement, un espace de circulation où s’entrelacent histoire, mémoire et modernité.

À travers des œuvres questionnant l’identité, les frontières, la migration, l’urbanisme, le rapport à la mer et la nature, les artistes invités proposeront une lecture plurielle et engagée de cette région du monde, à la croisée des influences africaines, européennes et orientales.

Rendez-vous à la Brahim Art Galerie pour une exposition photographique de Jamal Mehssani, en hommage à Edmond Amran, à la Kent Gallery pour découvrir l’exposition Azurium ou encore à la galerie D’art D’art pour l’exposition Corps à corps de Khadija Tnana.

Enfin, parce que Tanger, ville-carrefour entre l’Europe, l’Afrique et le monde arabe, partage avec le jazz cette essence de mélange, d’improvisation permanente et de liberté d’expression, une soirée musicale de Jazz sera organisée le 19 juin, rythmée par les doux accords de Tarik Yamani et Othman El Kheloufi.

Une belle occasion de prolonger les débats littéraires et intellectuels dans le langage universel de la musique, et de l’entendre résonner profondément dans les murs de la ville désignée en 2024 par l’Unesco, ville-hôte mondiale de la Journée internationale du Jazz.

À propos de la Fondation Founoun Al Boughaz Arts du Détroit

Au-delà de ce premier évènement d’envergure, ce nouvel acteur culturel entend tisser des liens entre les rives de la Méditerranée et insuffler une dynamique nouvelle au paysage culturel de la ville.

Ainsi, la Fondation ne se limite pas à célébrer l’art et la culture. Elle s’inscrit dans une démarche transversale et inclusive, en organisant des activités éducatives, artistiques, environnementales et de sensibilisation.

Parmi ses projets phares, explique Khalid Tamer, «la Fondation entend faire rayonner la littérature au sens large du terme à travers les librairies de la ville ainsi que nos partenaires, l’idée étant de mettre le livre au centre de notre aventure».

La Fondation Founoun Al Boughaz Arts du Détroit se pense ainsi comme un catalyseur, capable de transformer l’art et la culture en outils de développement durable, de dialogue et d’émancipation.

Cette initiative, ancrée dans la richesse de la tradition et tournée vers l’avenir, porte en elle l’espoir d’une Méditerranée unie, inspirée et inspirante.