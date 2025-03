Adrien Brody explore le Maroc dans la nouvelle campagne de Monos, la marque de bagages de luxe

Adrian Brody, qui vient de remporter l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans «The Brutalist», campe cette fois-ci le rôle d’un globe-trotter dans un court-métrage publicitaire tourné au Maroc, et principalement à Tanger.

Réalisé par le mexicain Alexis Gomez, ce court-métrage de trois minutes intitulé «Kismet», s’ouvre sur Adrien Brody rêvassant dans un train, «un peu comme son personnage de voyageur ferroviaire dans Darjeeling Limited de Wes Anderson», rappelle le magazine américain The Hollywood Reporter.

L’acteur explore ensuite les rues de la ville du détroit, au gré de rencontres surprenantes, avant de s’engouffrer dans un «grand taxi», où il partage des moments complices avec son chauffeur tandis que les paysages marocains défilent à l’écran. Des rues de Tanger à celles de Chefchaouen, Adrien Brody parcourt le nord du Maroc sur la trace d’un passé inscrit à l’arrière d’une vieille carte postale. Une quête personnelle qui le mène jusqu’à la chambre d’un riad, en bord de mer.

«Grandir à New York, une ville pleine de diversité et de rencontres inattendues, a éveillé en moi une soif d’aventure», explique Adrian Brody dans un communiqué.

«Je me retrouve souvent sur différents lieux de tournage lorsque je travaille sur des films, ce qui est passionnant; j’aime explorer, voyager, me perdre et trouver mon chemin. Voyager me rappelle que les frontières n’ont pas d’importance, quelles que soient les différences entre les cultures et les peuples, nous sommes tous simplement des êtres vivants, chacun avec sa propre histoire», poursuit l’acteur de 51 ans au sujet de cette campagne qui explore, à travers le voyage, les thèmes de la solitude et de la connexion, et révèle «comment l’inconnu se dévoile lorsque nous nous abandonnons au voyage lui-même», est-il expliqué sur le site officiel de Monos.