La version française de «Love is Blind» en tournage au Maroc avec Teddy Riner et sa compagne aux commandes

La célèbre émission de téléréalité «Love is blind», adaptée dans plusieurs pays, possèdera désormais sa version française. Selon des informations révélées par le journal Le Parisien, Netflix aurait recruté le couple formé par le quintuple médaillé d’or de judo aux Jeux olympiques, Teddy Riner, et son épouse, Luthna Plocus, pour animer la téléréalité. Comme dans les autres versions de l’émission, le couple français devra donner l’exemple d’un mariage solide et heureux aux candidats tout en les guidant à travers les épreuves.

Le principe de l’émission se base sur le blind dating, concept qui consiste à faire la rencontre de quelqu’un sans pour autant le voir. Une quinzaine de candidats masculins et féminins se rencontrent donc dans des capsules individuelles, échangent pendant plusieurs jours, sans jamais se voir, le but étant de prouver si l’amour est aveugle. Et si tel s’avère être le cas, chaque couple qui se sera formé «à l’aveuglette», devra ensuite se rencontrer de visu et sauter le pas du mariage. Dans l’intervalle, il leur faudra d’abord passer un simulacre de lune de miel ensemble, puis organiser leur mariage dans la vraie vie avant d’aboutir à un acte officiel.

Selon Le Parisien, «les équipes et les candidats sont actuellement en tournage au Maroc, après un détour en Suède, où sont installés les lofts». Il y a fort à parier que les scènes actuellement tournées au Maroc sont celles des premières vacances en couple passées ensemble par les candidats, dans un cadre paradisiaque.

Le choix de Teddy Riner pour une émission tournée au Maroc s’avère d’autant plus intéressant que le champion de judo voue un amour particulier à ce pays, et notamment à Marrakech où il vit une grande partie de l’année. «J’aime cette ville, ce pays, le Maroc. Il y fait beau, j’ai des conditions d’entraînement et de vie idéales, et des adversaires marocains et français qui me challengent au quotidien. Avec l’âge, j’ai compris que mon cadre de vie était essentiel à ma réussite», confiait-il ainsi au magazine Gala.

Un engouement pour le Maroc sur lequel il est aussi revenu dans l’émission «66 Minutes», sur M6: «Quand j’ai un peu de temps de récupération, j’aime bien partir en famille dans le désert. Des petits moments comme ça, il n’y en a pas beaucoup. Ça me ressource… On fait une petite balade, on mange là-bas. Ça fait du bien avant de repartir pour le prochain entraînement».

Cette nouvelle saison, très attendue, succède ainsi à «Love is Blind Habibi», la version émiratie de l’émission qui a remporté un franc succès au Maroc et dans la région MENA, notamment pour avoir vu la participation de trois candidats marocains qui n’ont pas manqué de pimenter le programme.