Qesma w naseeb: la nouvelle sensation du monde arabe inspirée de la téléréalité «Love island»

Réalisée par Volkan Gultekin et produite par Burak Bayrakdar de M Networks, la toute nouvelle émission de téléréalité «Qesma w naseeb», présentée par la libanaise Rita Harb, est 100% diffusée sur le net à travers la chaine YouTube de l’émission. Tournée entièrement sur l’île d’Ocakli, près d’Istanbul en Turquie, elle offre un cadre idyllique pour faire des rencontres amoureuses.

Sur cette île, se trouve une villa de rêves, réunissant un groupe de jeunes célibataires, tous avec un seul but: trouver l’âme sœur… ou plus, car à la clé de l’aventure, la somme de 30.000 dollars est promise au couple gagnant. Mais attention, le nombre de participants évolue et seuls ceux qui respectent les règles du jeu auront une chance de conquérir le grand prix.

La diversité est au cœur de «Qesma w naseeb», avec un casting initial de cinq hommes et cinq femmes provenant de divers pays arabes. Des participants venant d’Irak, du Liban, de Syrie, du Maroc, de Tunisie et d’Algérie apportent une richesse culturelle et linguistique à cette aventure. Avec des âges variant de 18 à 30 ans et des professions allant de l’acting à l’entrepreneuriat, en passant par le coaching sportif et l’influence, chaque participant apporte sa propre dynamique à la villa.

Sur cette ligne de départ de l’aventure, le Maroc est représenté par Jihane Lavina, 27ans, actrice et influenceuse qui est considérée pour l’instant comme la favorite du public. Sur les réseaux sociaux, sa beauté, sa maturité et sa spontanéité sont complimentées. Et l’excitation monte alors que l’émission annonce l’arrivée prochaine de Malika, une autre participante marocaine.

L’émission de téléréalité «Qesma w naseeb» avait dans un premier temps commencé à la télévision libanaise en 2007, cette saison marque donc la 3ème édition, 17 ans plus tard. Le concept est, cette fois-ci, plus moderne, étant officiellement une version arabe de «Love island», émission de téléréalité produite aux États-Unis, en France ou encore en Corée.