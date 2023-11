Télé: séries doublées en darija, caméra cachée, ce qui va changer

Du changement à la télévision nationale. Les productions étrangères doublées en darija seront remplacées par les séries marocaines. C’est ce qu’a clairement fait entendre Mohamed Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, hier mercredi 22 novembre, durant la discussion du budget devant la Commission de l’enseignement et des affaires culturelles et sociales, à la Chambre des conseillers.

Une source, au département de la Culture, précise au Le360 que bientôt, sur 2M, les séries étrangères, Turques dans leur majorité, seront diffusées à hauteur de 6% uniquement, et que sur les chaînes du bouquet SNRT, elles seront supprimées de la grille des programmes.

Autre grande nouveauté dans le monde de la petite lucarne made in Morocco, la caméra cachée, mchiti fiha, longtemps décriée, sera supprimée de la grille et remplacée par une émission de défi, réalisée par Abderrahim Majd et Mohamed Boussalem et dont le tournage a eu lieu sur la plage d’Aglou.

L’émission sera animée par Rachid Rafik et invitera à chaque épisode deux stars à s’affronter dans différentes épreuves, jusqu’à la phase des éliminatoires. L’émission est produite par Mprod, la même qui produisait la caméra cachée michiti fiha, et qui officiellement disparaît des radars.