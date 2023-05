Medi1 Radio bientôt dans le giron de la SNRT

C’est acté. Medi1 Radio devrait bientôt passer dans le giron de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT). Cette dernière a notifié son projet d’entrer dans le tour de table de la radio privée à hauteur de 86,3%, apprend-on d’un communiqué du Conseil de la concurrence diffusé jeudi 11 mai.

L’institution dirigée par Ahmed Rahhou annonce avoir reçu «une notification d’un projet de concentration économique concernant l’acquisition par la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision de 86,3% du capital social des droits de vote de Radio Méditerrannée internationale (RMI)».

Il s’agit donc de statuer s’il existe ou non un conflit d’intérêts dans cette opération. Mais au dire de plusieurs spécialistes des médias interrogés par Le360, l’avis du Conseil de la concurrence reste une formalité, et cette prise de contrôle de la SNRT peut déjà être considérée comme étant effective.

L’entrée de la SNRT dans le tour de table de Medi1 Radio est un pas de plus vers la concrétisation du projet de renforcement du pôle audiovisuel public unifié, le PAPU, annoncé en 2006 par le PDG de la SNRT, Fayçal Laraïchi.

Cette prise de contrôle amorce également le projet de création de la holding regroupant la SNRT, 2M et Medi 1 TV. Celui-ci avait démarré avec le rachat de la totalité des actions de la chaîne 2M et de 30% de celles de Medi 1 TV et devra être finalisé par la création de «SNRT Holding».