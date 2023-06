Deux productions marocaines primées au Festival arabe de la radio et de la télévision

Deux productions marocaines ont été primées lors de la 23ème édition du Festival arabe de la radio et de la télévision, qui s’est déroulée du 12 au 15 juin 2023 à Tunis. Dans la catégorie des Séries comiques, «Yawmiyat Rafik», une sitcom ramadanesque produite par la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT), a remporté le deuxième prix. De son côté, le programme télévisé «Al Ghalia Bladi», également produit par la SNRT, s’est adjugé le deuxième prix dans la catégorie des Documentaires.

Au palmarès de cette édition 2023, c’est le Sultanat d’Oman qui s’est taillé la part du lion, en remportant au total 8 prix pour des programmes télévisuels et radiophoniques. Le Bouclier d’or du Festival a été quant à lui attribué au Secrétaire général de la Ligue des États arabes, l’Egyptien Ahmed Aboul Gheit.

Placé sous le slogan «Célébrer les arts et la culture », le Festival arabe de la radio et de la télévision, organisé par L’Union de radiodiffusion des États arabes (ASBU), est revenu à Tunis, après une seule édition à Ryad, en Arabie Saoudite. Les lauréats ont été sélectionnés dans 15 chaînes de télévision et 15 radios membres qui étaient dans la sélection officielle destinée aux professionnels des médias de l’audiovisuel. L’édition 2023 du festival a sélectionné 90 œuvres télévisées dans la compétition officielle et 50 œuvres dans la section parallèle. La sélection des radios a réuni 129 programmes, dont 108 en compétition.

Le Festival accueille annuellement les instances membres de l’ASBU, parmi les chaînes de télévision et stations de radio arabes publiques et privées, les sociétés de production et les agences de presse arabes. Y sont également représentées les sociétés de production, chaînes et stations de radio non arabes qui produisent et diffusent en langue arabe. Depuis sa création en 1969, l’organisation panarabe de l’ASBU œuvre au renforcement des liens de coopération entre les différents organismes de radiodiffusion arabes.