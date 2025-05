Le Festival national du film de Tanger annonce sa prochaine édition

La prochaine édition du Festival national du film de Tanger se tiendra du 17 au 25 octobre 2025, marquant ainsi le 25ème anniversaire de cet événement-phare du cinéma marocain.

Pour l’occasion, le programme présentera une sélection de films marocains récents, ainsi que diverses activités cinématographiques.

Compétitions officielles

Les compétitions officielles sont ouvertes aux productions finalisées en 2024 ou 2025. Elles concernent:

-les longs métrages de fiction;

-les courts métrages de fiction et documentaires;

-les longs métrages documentaires;

-les films issus des écoles et instituts de cinéma.

Le dossier de candidature devra inclure :

-la fiche technique du film (avec les noms du réalisateur, producteur, scénariste, directeur de la photographie, ingénieur du son, monteur, compositeur de la musique originale et des interprètes principaux en précisant les premiers et deuxièmes rôles féminins et masculins);

-un synopsis en arabe, français et anglais;

-le lien vers le kit de promotion digitale (affiche officielle, photos du film et du réalisateur, press-book, bande-annonce, biofilmographie du réalisateur, etc.);

-le lien de visionnage en streaming du film;

-les coordonnées de la production et du réalisateur.

Une fois l’inscription en ligne effectuée, le formulaire doit être imprimé, signé par le producteur et le réalisateur, puis envoyé au secrétariat du festival. Une commission de présélection retiendra 15 longs métrages pour la compétition.

Section Panorama

En parallèle, la section “Panorama” présentera des longs métrages de fiction et documentaires, ainsi que des courts métrages non sélectionnés pour la compétition officielle.

Modalités d’inscription

Les inscriptions en ligne sont ouvertes jusqu’au 15 juin 2025 via le lien disponible sur le site officiel du festival, où figurent également les conditions et critères de participation détaillés dans le règlement.