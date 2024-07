Les dates du Festival national du film de Tanger 2024 enfin dévoilées

On connaît la date de la 24ème édition du Festival national du film de Tanger. L’évènement organisé par le Centre cinématographique marocain (CCM) aura lieu du 18 au 26 octobre prochain. C’est ce que vient d’annoncer l’institution de tutelle dans un communiqué diffusé ce mercredi 3 juillet.

Cette grand-messe cinématographique de la moisson de l’année 2023 est ouverte aux films marocains achevés en 2023 et qui n’ont pas été proposés au dernier festival national du film. La compétition officielle est ouverte aux longs métrages de fiction, aux courts métrages de fiction et de documentaires, aux longs métrages documentaires, aux films d’écoles et des instituts de cinéma du Maroc.

Le Festival national du film prévoit une section «Panorama», réservée aux films de longs métrages, de fiction et de documentaires, et aux courts métrages. La sélection se fera dans le panier des films non retenus pour faire partie de la compétition officielle.

Le CCM précise que les inscriptions en ligne sont ouvertes jusqu’au 26 juillet 2024. Les conditions et critères de participation sont détaillés dans le règlement du festival publié sur le site web www.fnf.ma.