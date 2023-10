Le 23ème Festival national du film de Tanger rend hommage à Fatema Loukili, Abdelkader Lagtâa et Latif Lahlou

À partir du 27 octobre, la ville de Tanger va accueillir la 23ème édition du Festival national du film. Environ 45 films seront en compétition dans plusieurs catégories. Cette édition sera également marquée par des hommages à des personnalités du 7ème art.

Le Centre cinématographique marocain (CCM) précise dans un communiqué que la scénariste et comédienne Fatema Loukili ainsi que les réalisateurs Latif Lahlou et Abdelkader Lagtâa seront mis à l’honneur durant une cérémonie qui leur sera dédiée.

Fatema Loukili est l’une des première scénaristes femme marocaines, comptant à son actif en tant qu’auteur plusieurs films à grand succès. Elle a, en outre, joué sous la direction de Farida Benlyazid dans les films «Une porte sur le ciel» (1986), «Casablanca Casablanca» (2002) et «Ruses de femmes» (2005), de même qu’avec Jilali Ferhati dans «La plage des enfants perdus» (1991) et «Mémoires en détention» (2003).

Lire aussi : Festival national du Film de Tanger: voici la composition des jurys de la 23ème édition

Connue également pour son métier de journaliste à la SNRT et 2M, Fatema Loukili a produit et animé la première émission politique au Maroc.

Abdelkader Lagtaa a, lui, écrit et réalisé six longs métrages de fiction: «Un amour à Casablanca» (1991), «Les Casablancais» (1999), «La porte close» (2000), «Face à face» (2003), «Yasmine et les hommes» (2007) et «La moitié du ciel» (2015). Il a aussi fait partie des jurys de plusieurs festivals de cinéma, dont le Festival international du film de Marrakech (2011) et le Festival national du film (2013).

Par ailleurs, un hommage spécial sera rendu à Latif Lahlou, un des vétérans du cinéma marocain, à l’occasion de la projection de son film «Soleil du printemps» (1969), restauré par la cinémathèque marocaine.