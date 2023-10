Festival national du Film de Tanger: voici la composition des jurys de la 23ème édition

Le Centre cinématographique marocain (CCM) a annoncé la composition des jurys de la 23ème édition du Festival national du Film de Tanger, pour les quatre compétitions officielles programmées, en l’occurrence la compétition long métrage de fiction, la compétition court métrage, la compétition long métrage documentaire et la compétition Film d’écoles.

Présidé par la productrice marocaine Souad Lamriki, le jury de la compétition long-métrage de fiction comprend Souad Houssein, fondatrice djiboutienne de l’Observatoire panafricain audiovisuel et cinéma, Maria Daif, journaliste et critique cinéma, la comédienne Zahia Zahiri, Hammadi Gueroum, universitaire et critique cinéma, le réalisateur et scénariste Mohcine Besri et le comédien «Malik Akhmiss».

Lire aussi : Festival national du film de Tanger 2023: voici les films en compétition

Le jury de la compétition court-métrage sera, quant à lui, présidé par la productrice Rita El Quessar, entourée de la scénariste et réalisatrice Fatima Boubakdy, de la comédienne Fatima Ezzahra El Jaouhari, du comédien et réalisateur Mohamed Achaour, ainsi que du réalisateur et producteur Munir Abbar.

Le jury de la compétition long métrage documentaire, il sera présidé par le réalisateur Ali Essafi et comprendra la journaliste, réalisatrice et scénariste Soumia Derhourhi, ainsi que le journaliste et critique de cinéma sénégalais Aboubacar Demba Cissokho. Enfin, Nour Eddine Lakhmari présidera le jury de la compétition «Film d’écoles», qui sera composé de la productrice et réalisatrice Zhour Fassi Fihri et de la comédienne Sonia Okacha.