Nouvelles dates et format condensé pour l’édition 2023 du festival L’Boulevard

On connaît désormais les dates de la 21ème édition du festival L’Boulevard. Initialement prévue du 15 au 24 septembre dernier, puis reportée à une date ultérieure suite au séisme du 8 septembre, la mouture 2023 du célèbre événement se tiendra finalement du 16 au 19 novembre 2023, dans un format condensé de 4 jours suivis, au lieu des deux week-ends traditionnels. En revanche, le lieu ne change pas, L’Boulevard gardant ses quartiers au stade du RUC à Casablanca.

عدنا ! 🎉 نتلاقاو من 16 ل 19 نونبر 2023، فسطاد RUC ! Itouuuub! 🎸🎶🤘🏼 More details soon ! ⌛ #lboulevard21 #lboulevard2023 Posted by ‎L'Boulevard لبولڤار‎ on Thursday, October 12, 2023

C’est ce que viennent d’annoncer les organisateurs ce jeudi 12 octobre, dans un communiqué qui précise qu’il s’agit d’une édition «condensée et exigeante, précise et éclectique, réunissant sur une même scène artistes reconnus et musiciens émergents, marocains et internationaux, pour célébrer la musique, la culture urbaine, la joie de vivre et le vivre-ensemble».

On s’en doute, le report du festival et l’adoption d’un nouveau format compressé ont imposé la révision de sa programmation. Cette dernière sera dévoilée en détail dans les prochains jours, notamment à travers les relais de l’EAC-L’Boulevart sur les réseaux sociaux.