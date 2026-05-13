La DGI généralise les notifications électroniques opposables

La Direction générale des impôts (DGI) franchit une nouvelle étape dans la modernisation de ses procédures avec l’activation opérationnelle des nouvelles dispositions prévues par la Loi de finances 2026. Désormais, l’adresse électronique déclarée par le contribuable devient officiellement un domicile fiscal numérique opposable juridiquement, indique le magazine hebdomadaire Challenge. À travers le service SIMPL Adhésion, accessible via le portail de la DGI, la quasi-totalité des contribuables marocains sont invités à enregistrer une adresse électronique officielle destinée à recevoir les notifications fiscales. Cette réforme marque un tournant dans la relation entre l’administration et les contribuables, puisque les délais juridiques commencent à courir dès l’envoi du message, indépendamment de sa lecture effective. Le recommandé papier, longtemps référence absolue, perd progressivement son statut exclusif.

Cette évolution s’inscrit dans une tendance mondiale de digitalisation des administrations fiscales et d’automatisation des échanges. Cependant, au Maroc, elle révèle également une fragilité structurelle. De nombreuses entreprises, notamment les PME et les petits contribuables, gèrent encore leurs boîtes électroniques sans supervision adéquate, sans protocole de sécurité ni système de veille. Une adresse oubliée, un email perdu dans les spams ou le départ d’un employé peuvent désormais entraîner des conséquences juridiques immédiates, lit-on dans Challenge.

La réforme introduite par la DGI dépasse largement l’ajout d’une simple fonctionnalité numérique. Elle établit une nouvelle architecture procédurale où l’administration fiscale peut notifier électroniquement ses actes avec la même force juridique qu’une notification physique. Historiquement, les contribuables pouvaient contester certaines procédures au motif d’une notification irrégulière ou incomplète. Désormais, un avis de vérification ou une proposition de rectification envoyée par email à l’adresse officiellement déclarée produit les mêmes effets qu’un courrier recommandé. Le périmètre des contribuables concernés s’élargit également. Jusqu’à présent, l’obligation de disposer d’une adresse électronique concernait principalement les assujettis à l’impôt sur les sociétés (IS), à la TVA ou à certains régimes professionnels. Désormais, le champ s’étend à presque tous les contribuables soumis aux impôts et taxes en vigueur, y compris les artisans et les petits opérateurs. Autre changement significatif: la suppression de l’obligation d’utiliser un prestataire certifié de confiance numérique. Les contribuables peuvent désormais choisir librement leur fournisseur de messagerie, qu’il s’agisse d’une solution professionnelle ou d’une adresse grand public telle que Gmail ou Outlook.

Cette flexibilité facilite l’adhésion au système mais transfère la responsabilité vers le contribuable. La DGI considère que l’adresse déclarée est pleinement opérationnelle et sous le contrôle du déclarant. Ainsi, la boîte mail devient un actif juridique stratégique. Dans de nombreuses entreprises marocaines, les adresses génériques restent peu surveillées, partagées entre plusieurs collaborateurs ou rattachées à des employés quittant l’entreprise sans transfert structuré des accès. Ce fonctionnement, autrefois toléré, représente désormais une vulnérabilité majeure. Cette réforme introduit une présomption de réception dès l’envoi du courrier électronique à l’adresse officiellement enregistrée. L’administration n’a plus l’obligation de démontrer que le contribuable a effectivement lu le message, mais seulement qu’il a été envoyé au canal déclaré via la procédure officielle. Plusieurs comportements deviennent ainsi particulièrement risqués: ignorer une boîte mail pendant plusieurs jours, considérer un email fiscal comme une simple copie informative ou laisser une adresse inactive dans les bases de la DGI peuvent entraîner des conséquences lourdes, telles que l’expiration des délais de réponse, l’impossibilité de contester certaines procédures ou la validation implicite d’actes fiscaux.