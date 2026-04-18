Fiscalité: recettes en hausse et assiette élargie au cœur des ajustements

L’évolution récente des recettes fiscales traduit un changement de comportement plutôt qu’un durcissement des contrôles. Les encaissements de l’impôt sur les sociétés au premier trimestre 2026 dépassent le niveau observé sur l’ensemble de l’année 2019, selon la Direction générale des impôts. Une telle dynamique s’explique en grande partie par la montée du paiement spontané, qui représente désormais 93% des recettes, réduisant le recours aux procédures de redressement.

Cette transformation modifie le rendement du système fiscal. L’augmentation des recettes s’appuie davantage sur l’élargissement de la base imposable que sur une hausse des taux, ce qui limite les effets négatifs sur l’investissement et la compétitivité.

L’amélioration des délais de remboursement de la TVA constitue un indicateur opérationnel du repositionnement de l’administration fiscale. Les montants remboursés sont passés de 7 à 8 milliards de dirhams en 2019 à 25 milliards en 2025, soit plus du triple en six ans.

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Un tel ajustement agit directement sur la trésorerie des entreprises, en particulier industrielles et exportatrices. La réduction des arriérés limite le coût financier lié aux crédits de TVA et améliore la liquidité du tissu productif, avec un effet indirect sur l’investissement.

Le ratio recettes fiscales/PIB s’établit autour de 24,6% en 2025 hors cotisations sociales. Ce niveau place le Maroc au-dessus de la moyenne africaine, estimée à près de 13% selon les institutions internationales, tout en restant inférieur aux standards des économies de l’OCDE.

La lecture de cet indicateur dépasse la notion de pression fiscale. Il renseigne davantage sur la capacité de mobilisation des ressources internes et sur le degré de formalisation de l’économie.

Retenue à la source et TVA: un effet mesurable sur la formalisation

L’extension des mécanismes de retenue à la source a contribué à améliorer la déclaration de la valeur ajoutée dans plusieurs secteurs. Les données disponibles montrent une progression significative des montants déclarés sans intensification des contrôles.

Le même phénomène apparaît dans l’évolution de la TVA. Une augmentation de 10 milliards de dirhams de recettes avait nécessité près d’une décennie entre 2010 et 2019, alors qu’un gain équivalent a été enregistré sur une seule année en 2025. Ce différentiel souligne l’effet des outils de traçabilité et de sécurisation des flux.

Le déploiement de la facturation électronique prévu en 2026 introduit un suivi quasi instantané des transactions. Le passage d’un système déclaratif à un enregistrement en temps réel modifie profondément la collecte de l’information fiscale.

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Le dispositif repose sur des factures électroniques sécurisées, signées et transmises via une plateforme dédiée. Une telle configuration réduit les erreurs déclaratives et limite les pratiques frauduleuses, tout en renforçant la fiabilité des données économiques.

L’impact attendu dépasse la seule collecte fiscale pour une meilleure traçabilité des échanges qui contribue à améliorer la qualité des statistiques économiques et à affiner le pilotage des politiques publiques.

Les écarts entre catégories de contribuables restent au centre des ajustements en cours. Les différences entre salariés et certaines activités bénéficiant de régimes spécifiques alimentent les débats sur l’équité.

L’analyse ne se limite pas aux taux d’imposition. Le rôle redistributif de l’impôt s’apprécie à travers les dépenses publiques financées, notamment la généralisation de la couverture sociale et les revalorisations salariales dans la fonction publique, qui modifient la distribution des revenus disponibles.

Fiscalité locale: prochain chantier d’ajustement

Les réformes engagées depuis la loi-cadre de 2021 ont porté sur les principaux impôts nationaux. L’attention se tourne désormais vers la fiscalité locale, encore marquée par la multiplicité des taxes et une lisibilité limitée.

La simplification de ces prélèvements constitue un enjeu d’efficacité économique. Une meilleure cohérence entre fiscalité nationale et locale pourrait réduire les coûts administratifs et améliorer la visibilité pour les investisseurs.

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L’évolution observée repose sur un principe central: élargir l’assiette plutôt qu’augmenter les taux. Cette orientation limite les effets de distorsion économique tout en renforçant la capacité de financement public.

La digitalisation, la simplification progressive des dispositifs et l’amélioration du service aux contribuables participent à cet objectif. L’enjeu des prochaines années consiste à consolider ces acquis tout en intégrant les segments encore partiellement informels.