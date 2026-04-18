Saint Augustin: ce que l’on célèbre, ce que l’on tait

La visite du pape en Algérie a remis en lumière Augustin d’Hippone. On y revient comme à une évidence. Une partie de la presse s’en empare sans toujours prendre le temps de contextualiser, au risque d’en simplifier l’héritage, d’en proposer une lecture partielle et d’en lisser les aspérités.

Or, toute mémoire est une construction: elle sélectionne, hiérarchise, atténue. Elle privilégie certaines lignes de force, en efface d’autres, et tend à transformer des conflits autrefois vifs en récit stabilisé.

Il faut d’abord se méfier des mots: l’Algérie, au temps d’Augustin, n’existe pas encore. Il y a la Numidie, des cités, des royaumes, et Rome, puissance impériale qui administre une terre habitée par des populations berbères, profondément enracinées, mais ouverte aux circulations de la Méditerranée.

C’est dans cette géographie qu’Augustin naît, à Thagaste, en 354, avant de devenir évêque d’Hippone, dans une Afrique romanisée sans être réductible à Rome.

Parler de lui comme d’un “Père de l’Église” occidentale, c’est le déplacer et le déraciner.

Certes, son influence sur la pensée chrétienne est considérable. Elle irrigue bien au-delà de son époque les constructions philosophiques de Descartes, Malebranche ou Leibniz.

Mais cette centralité a un revers: elle efface les tensions d’un monde qui n’avait rien d’unifié.

L’Afrique du Nord d’Augustin d’Hippone n’est pas un sanctuaire doctrinal tranquille. Elle ne se résume pas à une orthodoxie triomphante. Elle est un espace de débats, traversé par une question décisive: comment penser l’unicité de Dieu sans la compromettre?

C’est dans ce contexte qu’avait émergé, près d’un siècle avant Augustin, une figure moins canonisée, plus dérangeante, qui mérite d’être replacée au cœur du récit: Arius.

Prêtre d’Alexandrie, né en Cyrénaïque, formé dans le sillage de la pensée d’Origène, Arius radicalise une question d’une singulière intensité: que signifie croire en un Dieu absolument unique, distinct de toute création?

Sa réponse est sans détour: Dieu est Un et transcendant. Tout ce qui n’est pas Lui —y compris le Christ— appartient à l’ordre de la création.

Loin d’être une querelle théologique secondaire, c’est une ligne de fracture majeure, une séparation stricte entre le Créateur et le créé, le refus de toute ambiguïté dans l’affirmation du monothéisme et, en conséquence, la remise en cause du dogme de la Trinité.

Cette position n’est pas seulement une affirmation abstraite du monothéisme. Elle s’inscrit dans les débats internes au christianisme sur la nature du Christ, et doit aussi sa diffusion à des équilibres politiques propres à l’Empire.

Condamnée comme hérétique, cette pensée ne disparaît pas pour autant. Elle se diffuse dans plusieurs espaces de l’Empire, notamment en Espagne, en Italie, dans certaines régions de la Gaule, et en Afrique du Nord sous domination vandale.

Dans un contexte de conflits doctrinaux et politiques, Augustin apparaît sous un jour plus complexe. Il est le défenseur de l’orthodoxie, celui qui affine les dogmes et combat les dissidences.

Il ne se limite pas à l’argumentation: il participe à la stabilisation d’un ordre doctrinal, jusqu’à légitimer, progressivement, le recours à l’autorité politique et à la contrainte —notamment contre les donatistes— pour ramener les égarés à la vraie foi, au nom du salut des âmes.

Comme le souligne Robert Joly dans son article «Saint Augustin et l’intolérance religieuse», «On ne peut manquer d’être frappé par la tendance, peut-être inconsciente, de certains exégètes à atténuer la portée doctrinale des déclarations d’Augustin en matière d’intolérance religieuse, à prolonger ses hésitations, à exagérer les circonstances atténuantes.».

Cette dimension institutionnelle ne peut être séparée de sa propre interrogation philosophique: comment l’être humain peut-il atteindre ce qui le dépasse? Une réalité qui n’est pas d’abord un système extérieur à imposer, mais une expérience intérieure. Dans Les Confessions, il décrit une quête où l’âme se retourne vers elle-même pour découvrir un Dieu «plus intime que l’intime de moi-même».

C’est dans cette tension entre intériorité et transcendance que se forme sa pensée: un Dieu absolument supérieur, mais accessible dans le mouvement intérieur de la conscience.

Ainsi, lorsqu’il participe à la définition de l’orthodoxie et à la lutte contre les dissidences, il ne s’agit pas seulement d’un geste politique, mais de la volonté de préserver l’unité d’une vérité qu’il pense inséparable du salut.

Se superposent alors en une même figure le penseur de l’intériorité, pour qui la vérité est une expérience intime, et l’homme de pouvoir, engagé dans la définition de ce que doit être la vérité.

Et dans cette bataille, certaines positions —comme celles d’Arius— ne sont pas simplement oubliées. Elles sont combattues, disqualifiées, puis reléguées au terme d’un rapport de force doctrinal et politique.

L’histoire a fait son tri: elle a retenu Augustin, elle a marginalisé Arius.

Lorsque l’islam émerge quelques siècles plus tard au Maghreb, avec son affirmation sans équivoque de l’unicité divine, il ne surgit pas dans un vide spirituel et intellectuel. Sans qu’il y ait de filiation directe, il s’inscrit dans un espace déjà travaillé par ces interrogations métaphysiques, tout en formulant une réponse propre, distincte des autres constructions.

Dès lors, si Saint Augustin incarne une forme d’universalité, celle-ci ne peut se comprendre qu’à la lumière de ces autres figures, de ces chemins parfois condamnés, mais jamais tout à fait effacés.

À l’heure des commémorations, demeure alors cette question: Que choisit-on de transmettre, que décide-t-on de taire?