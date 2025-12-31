Economie

La DGI publie l’édition 2026 du Code général des impôts

Siège de la DGI à Rabat.

La Direction générale des impôts (DGI) vient de publier l’édition 2026 du Code général des impôts (CGI) qui a actualisé la version de 2025, en introduisant les modifications prévues par la loi de finances n°50-25 pour l’année budgétaire 2026, promulguée par le dahir n°1-25-67 du 19 joumada II 1447 (10 décembre 2025).

Par Le360 (avec MAP)
Le 31/12/2025 à 11h34

Ce CGI, tel que complété et modifié, est constitué de 3 livres, dont le premier regroupe les règles d’assiette, de recouvrement et des sanctions en matière d’IS (impôt sur les sociétés), d’IR (impôt sur le revenu), de TVA (taxe sur la valeur ajoutée) et de droits d’enregistrement.

Le second livre se rapporte, quant à lui, aux procédures fiscales et regroupe les règles de contrôle et de contentieux des impôts précités.

Concernant le troisième livre, il regroupe les autres droits et taxe, à savoir les droits de timbre, la taxe spéciale annuelle sur les véhicules, la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus, la contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle, la taxe sur les contrats d’assurances, la taxe aérienne pour la solidarité et la promotion touristique, la taxe spéciale sur le ciment et la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices des entreprises de jeux de hasard.

Le Code général des impôts a été institué par l’article 5 de la loi de finances n°43-06 pour l’année budgétaire 2007, promulguée par le Dahir n°1-06-232 du 10 Hija 1427 (31 décembre 2006), tel que modifié et complété. Son élaboration s’inscrit dans le prolongement des réformes menées par les pouvoirs publics suite aux Hautes Instructions de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI et tendant à l’amélioration de l’environnement juridique, fiscal et économique de l’investissement par la modernisation des systèmes législatif, judiciaire et financier.

Par Le360 (avec MAP)
Le 31/12/2025 à 11h34
#DGI#Impôts#fiscalité#Maroc

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Impôt: la DGI durcit le ton contre la fraude fiscale

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

La DGI traque la mafia des fausses factures et des factures fictives

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Fiscalité locale: la révolution tranquille de la DGI

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Particuliers: la DGI renforce ses contrôles et mise sur la data

Articles les plus lus

1
Les dernières pluies peuvent-elles compenser des années de déficit hydrique?
2
Regragui et la théorie du bouc émissaire
3
Le tant attendu zoo de Aïn Sebaâ fait ce mardi son grand retour, pour le plus grand bonheur des Casablancais
4
Routes, parkings, infrastructures maritimes: Casablanca a multiplié ses grands chantiers en 2025
5
Carburants: le gasoil sous les 10 dirhams pour la première fois depuis 2021
6
Les barrages gagnent 409 millions de m³ d’eau en quatre jours, le taux de remplissage grimpe à 36%
7
Gratuité
8
Face au pic de fin d’année et à la CAN 2025, Royal Air Maroc renforce sa flotte avec quatre Airbus A320
Revues de presse

Voir plus