Politique

Surpopulation carcérale: le nouveau mécanisme de réduction de peine fait ses preuves

Revue de presseLe dispositif de réduction automatique de peine, introduit par le nouveau Code de procédure pénale, constitue une nouveauté juridique dans le pays. Ce dispositif a permis jusqu’à présent à plus de 88.000 détenus de bénéficier des dispositions relatives à la réduction automatique de peine, entraînant la libération immédiate d’environ 9.000 personnes. Les détails dans cette revue de presse qui provient du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 13/05/2026 à 18h30

«Plus de 88.000 détenus ont bénéficié des dispositions relatives à la réduction automatique de peine, entraînant la libération immédiate d’environ 9.000 personnes». Ce nombre dépasse largement «les résultats enregistrés par les mécanismes de grâce ou de libération conditionnelle sur plusieurs années». Ces statistiques ont été révélées par le directeur des affaires pénales et des grâces au ministère de la Justice, Hicham Melati, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du jeudi 14 mai, soulignant que «l’intérêt majeur de cette mesure réside dans son application continue au quotidien et dans son impact direct sur la réduction de la surpopulation carcérale».

Le dispositif de réduction automatique de peine, a-t-il noté, «constitue une nouveauté juridique qui se situe à la croisée entre le principe de légalité pénale et celui de l’individualisation de la peine». Il se distingue, a-t-il relevé, «de la grâce et de la libération conditionnelle» en ce qu’il produit «un effet automatique et immédiat en vertu de la loi, dès l’incarcération du détenu et après l’exécution d’un quart de la peine, et que le jugement a acquis la force de la chose jugée, sans recourir à des procédures complexes ni à des commissions d’examen des demandes». Mais, a-t-il fait remarquer, «ce dispositif demeure encadré par un droit de contrôle et de retrait exercé par le juge de l’application des peines en cas de non-respect des conditions prévues».

La réduction automatique est calculée à raison de cinq jours par mois pour les personnes condamnées à une année ou moins de douze mois de réclusion criminelle et d’un mois par an pour les condamnations de plus d’une année, avec la multiplication par deux des coefficients en question dans les cas des mineurs. Cette réduction automatique de peine est attribuée automatiquement aux bénéficiaires par une commission composée du directeur de l’établissement pénitentiaire, du chef de quartier, de l’acteur social, du chef du bureau du greffe judiciaire et du médecin de l’établissement.

Cette commission se réunit à la fin de chaque mois ou de chaque année, selon la nature de la peine, après avoir vérifié que toutes les conditions légales étaient réunies. Ces mesures s’inscrivent dans le nouveau Code de procédure pénale, entré en vigueur le 8 décembre 2025 et introduisant un ensemble de dispositions destinées à renforcer les garanties d’un procès équitable, moderniser la justice pénale et améliorer les outils de lutte contre la criminalité, souligne enfin le quotidien.

Par La Rédaction
Le 13/05/2026 à 18h30
#Surpopulation carcérale#Prisons#Code de procédure pénale#réduction automatique de peine

LEs contenus liés

Politique

Peines alternatives: première condamnation avec port du bracelet à Tanger

Société

Absence de nouvelles et état de santé dégradé de la détenue Saïda Alami: le démenti de l’administration pénitentiaire

Société

Peines alternatives: la mise au point de la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion

Société

DGAPR: menaçant ruine, la prison locale de Aïn Borja est définitivement fermée

Articles les plus lus

1
Aéronautique. 155 entreprises, 3 milliards de dollars à l’export, 27.000 emplois: ce que le Maroc a réussi en 25 ans et ce qu’il reste à faire
2
En images. Maroc: 4 morts et 31 blessés dans l’accident d’un autocar à Guercif, les autorités en état d’alerte
3
Les mosaïques de Volubilis vont-elles disparaître?
4
Alger face à l’impasse: l’heure de l’échec et mat?
5
«Le Maroc doit se rendre désirable pour ceux qui ont le choix de le quitter», selon Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre française
6
Samira Haddouchi, l’un des grands noms de la mode traditionnelle marocaine, s’est éteinte
7
Sévère rappel à l’ordre américain: le silence assourdissant du régime d’Alger
8
Aïd al-Adha: voici les prix du Sardi et du Bergui dans l’une des fermes d’engraissement les plus célèbres de Casablanca
Revues de presse

Voir plus