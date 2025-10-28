DGAPR: menaçant ruine, la prison locale de Aïn Borja est définitivement fermée

La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a annoncé la fermeture définitive de la prison locale Aïn Borja sur la base des conclusions d’un rapport technique élaboré par un laboratoire spécialisé, qui a montré que le bâtiment se trouvait dans un état de délabrement avancé et qu’il menaçait, de ce fait, la sécurité des détenus, du personnel et de l’ensemble des usagers.

Dans un communiqué, la DGAPR a précisé que sur cette base, elle a procédé à l’évacuation de la prison locale Aïn Borja, en date du 24 octobre, et à la répartition des détenus de cet établissement sur d’autres prisons, tout en tenant compte des conditions sociales des pensionnaires et de la capacité d’accueil des structures destinataires.