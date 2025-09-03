Société

L’activiste Ibtissame Lachgar condamnée à 30 mois de prison ferme et à 50.000 dirhams d’amende

Ibtissame Lachgar.

Le tribunal de première instance de Rabat a condamné, mercredi soir, l’activiste marocaine Ibtissame Lachgar à trente mois de prison ferme et à 50.000 dirhams d’amende pour «offense envers la religion et la divinité», après la diffusion d’une photo ayant suscité une forte polémique sur les réseaux sociaux.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 03/09/2025 à 21h36

Le tribunal de première instance de Rabat a rendu, mercredi soir, un verdict sévère à l’encontre de l’activiste Ibtissame Lachgar. Elle a été condamnée à deux ans et demi de prison ferme assortis d’une amende de 50.000 dirhams pour «offense envers la religion et la divinité».

Cette condamnation fait suite à la publication en ligne d’une photo ayant déclenché une vague de réactions indignées et polarisées. Le procès, expédié en une seule journée d’audience, a vu le parquet requérir une peine exemplaire au nom des dispositions du code pénal en vigueur.

Mardi 12 août, Ibtissame Lachgar avait comparu devant le procureur du tribunal de Rabat, avant que la cour n’ordonne son placement en détention préventive. Le parquet s’était appuyé sur les articles du code pénal marocain qui sanctionnent de peines d’emprisonnement et d’amende toute expression considérée comme blasphématoire ou offensante à l’égard de la divinité.

Ce verdict, qui met en lumière la sensibilité du débat entre liberté d’expression et respect des croyances religieuses, suscite déjà des réactions contrastées entre partisans d’une stricte défense du sacré et défenseurs des droits et libertés individuelles.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 03/09/2025 à 21h36
#blasphème#Justice#influenceur#religion

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Sénégal: un Français arrêté à Dakar pour blasphème

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Mauritanie. Apostasie: libéré, le blogueur taxé de blasphème quitte son pays pour le Sénégal

People | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

People

L’Iranienne qui voulait ressembler à Angelina Jolie arrêtée pour blasphème

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Nigeria: un chanteur soufi condamné à mort pour blasphème dans l’État de Kano

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Nigeria: un adolescent de 13 ans condamné à 10 ans de prison pour "blasphème" finalement acquitté

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Affaire Ibtissame Lachgar: Mustapha Ramid et Abderrahim Jamaï à couteaux tirés sur les limites de la liberté d’expression

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

L’activiste Ibtissame Lachgar placée en détention préventive en attendant son procès

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Atteinte à la sacralité divine: Ibtissame Lachgar arrêtée

Articles les plus lus

1
Confisquer une moto, c’est si difficile que ça?
2
Casablanca: deux milliards de dirhams pour relancer le projet de l’Avenue royale
3
Exclusif. Nouvelles révélations sur le scandale de l’inceste à Aïn Aouda
4
Tribune. Nécropolitique dans le désert: les camps de Tindouf et la suspension de la vie
5
Info360. Les travaux d’élargissement de la route entre Bouskoura et Casablanca débuteront bientôt
6
Des Marocains formidables
7
Algérie: le président Tebboune et le mythe du 1,5 million de morts de la guerre d’indépendance
8
Anchorage ou le grand marchandage
Revues de presse

Voir plus