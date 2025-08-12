Société

L’activiste Ibtissame Lachgar placée en détention préventive en attendant son procès

L’activiste Ibtissame Lachgar a été placée en détention préventive à Rabat. Elle est poursuivie pour «offense envers la religion et la divinité», à la suite de la publication d’une photo ayant suscité de vives réactions en ligne.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 12/08/2025 à 20h37

L’activiste marocaine Ibtissame Lachgar a comparu, ce mardi, devant le procureur du tribunal de première instance de Rabat. Elle est poursuivie pour «offense envers la religion et la divinité», selon des sources judiciaires.

Le tribunal a ordonné son placement en détention préventive dans l’attente de l’ouverture de son procès. Le parquet s’appuie sur les dispositions du code pénal marocain, qui prévoient des peines d’emprisonnement et d’amende pour quiconque tient des propos jugés blasphématoires et offensants envers la divinité.

La loi lui reconnaît le droit d’être assistée par un avocat. Son arrestation, intervenue dimanche, a été menée par la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) après la diffusion d’une photo la montrant portant un t-shirt comportant une inscription considérée comme offensante envers Dieu. Cette publication a suscité un vif tollé sur les réseaux sociaux.

Le procès d’Ibtissame Lachgar devrait s’ouvrir dans les prochaines semaines. La justice devra se prononcer sur les faits qui lui sont reprochés, en s’appuyant sur les dispositions du code pénal marocain applicables en la matière.

