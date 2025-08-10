Société

Atteinte à la sacralité divine: Ibtissame Lachgar arrêtée

La Brigade nationale de la police judiciaire a interpellé, ce dimanche 10 août, l’activiste Ibtissame Lachgar suite à la diffusion sur les réseaux sociaux de contenus jugés offensants envers la sacralité divine. Cette affaire a suscité une vive émotion et provoqué une vague de réactions indignées.

Par La Rédaction
Le 10/08/2025 à 18h58

Dimanche 10 août dans l’après-midi, la Brigade nationale de la police judiciaire a interpellé l’activiste Ibtissame Lachgar, suite à la publication en ligne d’images et de propos jugés insultants envers la divinité, apprend Le360. Cette affaire a provoqué une vive émotion au sein de l’opinion publique et déclenché une importante mobilisation sur les réseaux sociaux.

Selon nos sources, Ibtissame Lachgar est mise en cause pour avoir diffusé une image où elle apparaît portant un t-shirt sur lequel figurent des propos à caractère sexuel associant la sacralité divine. Une insulte qui a suscité une vive colère au sein de la société. Face à la gravité des faits, les services de la BNPJ ont pris en charge l’enquête et soumis la suspecte aux investigations préliminaires nécessaires.

Aux dernières nouvelles, Ibtissame Lachgar a été placée en garde à vue pour les besoins de l’enquête et ce, sur ordre du parquet.

