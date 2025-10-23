Société

Agadir: 261 ans de prison distribués à 29 accusés impliqués dans des actes de vandalisme

Photo d'illustration.

Photo d'illustration. . DR

Revue de presseLa Cour d’appel d’Agadir a condamné un groupe de 29 personnes à des peines allant d’une année à 15 ans de prison ferme, assortie de dédommagements allant jusqu’à 750.000 dirhams au profit de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Par La Rédaction
Le 23/10/2025 à 21h32

Suite aux violences qui ont touché plusieurs villes de la région de Souss-Massa début octobre, les auteurs de délits de vandalisme, vols à main armée, troubles à l’ordre public, incendies, dégradations de biens, destruction de documents, et agressions contre les forces de l’ordre ont été condamnés à des peines de prison ferme allant d’un an à 15 ans.

Détaillant la distribution de ces peines dans son édition du vendredi 24 octobre, le quotidien arabophone Al Akhbar précise que si un seul accusé à écopé de 15 ans de prison ferme, 22 autres ont été condamnés à 10 ans de prison ferme chacun, alors que 2 accusés ont pris 6 ans fermes chacun, contre 5 ans de prison ferme pour deux autres, 3 ans pour un accusé et une seule année pour un autre.

Alors que quatre accusés ont été blanchis, les cas de 7 accusés seront examinés au cours de prochaines audiences.

Ces peines plus ou moins lourdes s’expliquent par la gravité des faits commis par les différents accusés: destruction de documents commerciaux et bancaires, dégradation de biens affectés à l’intérêt général, atteinte à des fonctionnaires publics lors de l’exécution de leurs missions, usage à leur encontre de la violence, de désobéissance armée et attroupement armé.

Certains accusés ont été poursuivis pour avoir délibérément incendié des voitures en stationnement ou des constructions non habitées, ainsi que des vols et des actes de vandalisme dans les sièges de certaines communes à Agadir, Tiznit, Oulad Teima, Taroudant, Biougra et Aït Amira dans la province de Chtouka Aït Baha.

Plusieurs prévenus ont également été condamnés à des dédommagements civils, qu’ils devront verser solidairement au profit de la Direction générale de la sûreté nationale, et dont le montant varie de 100.000 à 750.000 dirhams.

Par La Rédaction
Le 23/10/2025 à 21h32
#Agadir#Emeutes#condamnation#GenZ212

