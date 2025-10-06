GenZ212: à Berkane, trois individus condamnés à la prison ferme pour violences

Le tribunal de première instance de Berkane a rendu, ce lundi 6 octobre 2025, ses jugements dans le dossier des manifestants poursuivis à la suite des récentes violences qui ont secoué la ville. C’était en marge des manifestations initiées par des jeunes issus du collectif GenZ212, et qui avaient parfois dégénéré en actes de vandalisme et de dégradation.

Selon une source judiciaire, les six prévenus ont écopé de peines allant de l’acquittement à la prison ferme. Trois mineurs ont été relaxés, faute de preuves suffisantes les liant directement aux actes de destruction.

Lire aussi : GenZ212: les petits entrepreneurs frappés par le vandalisme réclament justice

En revanche, deux adultes ont été condamnés à deux ans de prison ferme chacun, tandis qu’un troisième a écopé d’un an et demi d’incarcération effective.

Ces verdicts interviennent après une série de troubles survenus à Berkane, à l’instar d’autres villes de la région de l’Oriental et du Royaume. Ces incidents avaient suivi des marches pacifiques dénonçant la dégradation des secteurs de la santé et de l’éducation. Face aux débordements, les représentants du mouvement GenZ212 avaient rapidement pris leurs distances avec les fauteurs de troubles, condamnant publiquement les actes de pillage et de vandalisme qu’ils qualifient de «contraires à l’esprit civique» de leur mobilisation.