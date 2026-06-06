Infrastructures hydrauliques: le Maroc vise 42 grands barrages pour sécuriser ses ressources en eau d’ici 2050

Pas moins de 42 grands barrages seront construits au Maroc à l’horizon 2050. Huit ouvrages ont déjà été livrés depuis 2021. Il s’agit de M’dez à Sefrou, Koudiat Borna à Sidi Kacem, Toudgha à Tinghir, Agdez à Zagora, Ghiss à Al Hoceima, Kaddoussa à Errachidia, Fask à Guelmim et Tiddas à Khémisset.

Quatorze chantiers sont actuellement en cours de réalisation, selon le ministère de l’Équipement et de l’Eau. Il s’agit des barrages Beni Azimane à Driouch, Sidi Abbou à Taounate, Targa Ou Madi à Guercif, Kheng Grou à Figuig, Oued Lakhdar à Azilal, Ratba à Taounate, Ribat El Kheir à Sefrou, Taghzirt à Beni Mellal, Aït Ziat dans le Haouz, Boulaouane à Chichaoua et Tamri à Agadir.

Lire aussi : Mix hydrique: comment le Maroc pousse plus loin l’interconnexion des bassins

Le programme comprend également la surélévation du barrage Mohammed V dans l’Oriental, la surélévation du barrage Mokhtar Soussi à Taroudant et la reconstruction du barrage Sakia El Hamra à Laâyoune.

Travaux de surélevation du barrage Mohammed V.. le360

Sans attendre l’achèvement de ces chantiers, le remplissage anticipé des retenues de quatre barrages encore en construction a été engagé pour répondre aux besoins immédiats en eau potable et en irrigation. Il s’agit de Sidi Abbou à Taounate, de Sakia El Hamra à Laâyoune, d’Aït Ziat dans le Haouz et de Beni Azimane à Driouch.

En plus de ces grands ouvrages, le Maroc a opté pour une diversification de ses ressources hydriques face aux cycles de sécheresse récurrents, en misant sur le dessalement de l’eau de mer et les autoroutes de l’eau. Parallèlement, quatre barrages de taille moyenne sont également en cours de construction. Il s’agit de Tassa Ouirgane, Msalit, Aïn Ksob et Sidi Yakoub.

Ce dispositif s’étend aussi aux petites infrastructures. Le programme de 155 petits barrages, qui couvre la période 2022-2027, progresse sur plusieurs fronts: douze ouvrages ont déjà été réalisés, 45 chantiers sont en cours, 30 barrages supplémentaires sont programmés pour 2026 et 68 autres sont en cours d’étude en vue d’une réalisation en 2027.