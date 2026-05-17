Province de Taounate: le barrage Ratba affiche un taux d’avancement de 50%, mise en service prévue fin 2028

Une vue du chantier du barrage Ratba, dans la province de Taounate.(Y.Jaoual/Le360)

Les travaux de construction du barrage Ratba, dans la province de Taounate, se poursuivent à un rythme soutenu. Considéré comme l’une des plus importantes infrastructures hydrauliques en cours de réalisation au Maroc, cet ouvrage sera le deuxième plus grand barrage du bassin hydraulique du Sebou après le barrage Al Wahda, avec une capacité de retenue avoisinant un milliard de mètres cubes.

Ce chantier, qui s’inscrit dans le cadre des hautes orientations royales visant à renforcer la sécurité hydrique du pays face à la pression croissante sur les ressources en eau et aux effets du changement climatique, atteint un taux d’avancement global des travaux d’environ 50%.

Situé dans la commune d’Oudka, sur l’oued Aoulaï, l’un des principaux affluents de l’oued Ouergha, le barrage Ratba fait partie du Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027. Il est appelé à jouer plusieurs rôles stratégiques.

Il s’agit notamment du renforcement de l’alimentation en eau potable, de la production hydroélectrique, du soutien à l’irrigation agricole et de la régulation des eaux du Sebou en direction du bassin du Bouregreg, ainsi que de la réduction des risques d’inondation dans la plaine du Gharb, régulièrement exposée à des crues importantes lors des fortes précipitations.

Selon Mohssine Bahtat, chef de projet du barrage Ratba, ce chantier figure parmi les projets hydrauliques les plus ambitieux du bassin du Sebou, qui est le bassin le plus important du Maroc. Il souligne que l’ouvrage se distingue par des caractéristiques techniques majeures, notamment une hauteur avoisinant les 100 mètres et une masse de remblais estimée à 22 millions de mètres cubes.

Il ajoute que le barrage est renforcé par un masque amont en béton couvrant une superficie d’environ 26 hectares. Le coût global du projet est de près de 4,5 milliards de dirhams, incluant les études techniques, les travaux de construction, les opérations de contrôle ainsi que les dépenses liées aux expropriations.

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Pour le responsable, la cadence actuelle des travaux traduit l’importance stratégique accordée à ce projet, appelé à consolider les infrastructures hydrauliques nationales et à renforcer les équilibres hydriques au niveau du bassin du Sebou et de la région Fès-Meknès.

Par ailleurs, Mohssine Bahtat note que plusieurs mesures exceptionnelles ont été mises en place pour accélérer l’exécution du chantier. Ce qui devrait permettre d’achever les travaux fin 2028, soit plus de douze mois avant les délais initialement programmés.

Le chantier du barrage Ratba, dans la province de Taounate. (Y.Jaoual/Le360)

De son côté, Ayoub Taleb, chef du service technique du barrage Ratba, affirme que les travaux avancent à un rythme soutenu depuis le lancement du chantier en mars 2022, malgré les contraintes techniques liées à la topographie difficile du site et aux spécificités géologiques de la zone.

Il indique que plus de 10,5 millions de mètres cubes de remblais ont déjà été réalisés pour la digue principale du barrage et que les travaux d’excavation ont dépassé 6,55 millions de mètres cubes, tandis que plus de 230.000 mètres cubes de béton ont été coulés.

Des retombées économiques et sociales

Le responsable précise que le taux d’avancement est désormais de 45% pour la digue principale, 98% pour l’évacuateur de crues et 82% pour la route d’accès au barrage.

Il relève que l’ensemble des phases de réalisation du barrage Ratba est assuré par des cadres et des compétences marocaines, «illustrant le savoir-faire national dans le domaine de la construction des barrages et des infrastructures hydrauliques de grande envergure».

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En plus de son rôle dans la sécurisation des ressources en eau, le projet de barrage Ratba devrait également générer des retombées économiques et sociales importantes pour la province de Taounate. Les autorités tablent notamment sur une dynamisation de l’activité locale, la création d’emplois et l’amélioration des services liés à l’eau et à l’aménagement territorial.

Enfin, dans un contexte marqué par la multiplication des épisodes de sécheresse et la pression croissante sur les ressources hydriques, le barrage Ratba s’impose progressivement comme l’un des projets structurants majeurs de la politique hydraulique marocaine.

À moyen et long terme, il devrait contribuer à renforcer l’attractivité économique de la région Fès-Meknès, soutenir l’activité agricole et améliorer les conditions de vie des populations locales, tout en consolidant les équilibres hydriques dans l’un des principaux bassins du Royaume.