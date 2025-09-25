Société

Province de Taounate: le chantier du barrage Ratba atteint un taux de réalisation de 42,5%

Aperçu des travaux de construction du barrage Ratba, dans la province de Taounate. (Y.Jaoual/Le360)

Les travaux de construction du barrage Ratba, situé dans la province de Taounate, d’une capacité de stockage de près d’un milliard de m³, ont atteint un taux de réalisation de 42,5%.

Par Youssra Jaoual
Le 25/09/2025 à 10h34

Les travaux de construction du barrage Ratba, situé dans la province de Taounate, progressent à un rythme soutenu. Selon les dernières données relayées par le ministère de l’Équipement et de l’Eau, le taux global d’avancement du chantier atteint désormais 42,5%.

Avec une capacité de stockage proche du milliard de mètres cubes, il se positionnera comme le deuxième plus grand barrage de la région, juste après le barrage Al Wahda. Sur le terrain, plusieurs composantes du projet connaissent une évolution notable. Le corps du barrage a déjà reçu près de 8 millions de mètres cubes de remblais, soit 46% de réalisation.

Parallèlement, les travaux de bétonnage de l’évacuateur de crues touchent à leur fin, avec un taux d’achèvement estimé à 96%. Les infrastructures d’accès ne sont pas en reste, puisque la route menant au site est déjà réalisée à environ 80%, grâce aux opérations de terrassement, de drainage et de remblaiement.

Lire aussi : Construire des barrages en temps de sécheresse: le pari du Maroc

Selon Mouhcine Bahtate, responsable du projet, ce barrage, dont le coût global s’élève à 4,5 milliards de dirhams, s’inscrit dans le cadre du programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027.

Cette infrastructure permettra de produire de l’énergie hydroélectrique propre et durable, tout en contribuant à la création d’emplois et à l’amélioration des conditions de vie des habitants. Sa mise en service devrait commencer fin 2028, soit avec un an d’avance sur le calendrier initial.

