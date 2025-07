Plus de 65 MDH pour la construction d’un pont sur le barrage Al Wahda entre Ouezzane et Taounate

En vertu de la convention multipartite relative au projet de construction d’un pont sur le barrage Al Wahda, cet ouvrage d’art, qui reliera les communes de Zghira (province d’Ouezzane) et de Tafrant (province de Taounate), vise à renforcer le maillage routier entre les deux régions, d’améliorer l’attractivité économique et touristique des territoires concernés, de désenclaver ces zones et de réduire la distance entre les deux provinces.

Grâce à cette infrastructure, la distance entre les centres des communes de Zghira et de Tafrant sera réduite à quelques kilomètres seulement, contre près de 100 kilomètres actuellement, les voyageurs étant contraints de contourner le lac du barrage Al Wahda pour relier les deux communes.

Le financement des travaux sera assuré à parts égales par les conseils des régions Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Fès-Meknès, sur la période 2025-2026.

En vertu de cet accord, le ministère de l’Équipement et de l’Eau, les wilayas des régions Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Fès-Meknès, les agences régionales d’exécution des projets (AREP) des deux régions, les préfectures de Ouezzane et de Taounate, ainsi que les communes de Zghira et de Tafrant, participent également à la mise en œuvre de ce projet.

L’exécution du projet sera confiée à l’AREP de la région Fès-Meknès, en coordination avec son homologue de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, dont la mission inclura également la réalisation des études techniques et le suivi des travaux.

Un comité de pilotage, présidé par les walis des deux régions, et composé des représentants des parties signataires de la convention, sera mis en place à cet effet.