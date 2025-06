Barrage Beni Azimane: les travaux de construction de l’un des plus grands projets de Driouch s’accélèrent

Le projet de construction du barrage Beni Azimane, dans la province de Driouch, progresse à un rythme soutenu. Considéré comme l’un des plus grands projets hydrauliques stratégiques de la région de l’Oriental, il constitue un véritable levier de développement pour la zone.

Dans une déclaration exclusive à Le360, Abdelaziz Zaki, chef d’aménagement du barrage, indique: «l’ouvrage, dont l’investissement s’élève à 1,4 milliard de dirhams, sera construit sur l’oued Kert, dans la commune de Tlat Azlaf, à 25 km de la ville de Driouch. Il présentera une hauteur de 70 mètres et une capacité de retenue d’environ 44 millions de mètres cubes». Il a précisé que ce projet s’inscrit dans le cadre du Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027, incarnant la vision royale en matière de gestion des défis liés à l’eau.

Abdelaziz Zaki a indiqué que les travaux, lancés en octobre 2021, ont connu une accélération sans précédent, impulsée par les hautes instructions royales et la nécessité de répondre aux défis climatiques auxquels le pays est confronté. Initialement fixée à décembre 2026, la date d’achèvement a été avancée d’une année: la livraison est désormais programmée pour décembre 2025. À ce jour, 71% des travaux sont achevés, témoignant du sérieux et de l’engagement des équipes mobilisées sur le terrain.

«Les fouilles et le renforcement des fondations sont désormais achevés, de même que les ouvrages de dérivation provisoire des eaux» rappelle le chef de projet. Les campagnes d’essais et d’explorations géologiques et géotechniques ont été menées à terme, tout comme l’installation et le soudage des canalisations horizontales destinées à l’irrigation et à l’alimentation en eau potable, ainsi que les planches d’essais de conformité technique, explique notre interlocuteur.

Le chantier progresse désormais à un rythme soutenu: mise en place du béton compacté et du noyau argileux au cœur du barrage, pose des équipements de suivi et de contrôle, opérations de forage et d’injection, préparation du bassin de retenue, etc.

Le barrage de Beni Aziman est le premier au Maroc à adopter une structure mixte associant béton compacté et terre (Mixed Dam). Fruit d’études techniques et géologiques approfondies, ce choix novateur garantit la robustesse de l’ouvrage et son efficacité maximale dans les sols montagneux propres à la région, constituant ainsi un modèle pour les futurs projets hydrauliques, souligne Abdelaziz Zaki.

Il a également exposé les objectifs stratégiques du projet: garantir l’approvisionnement en eau potable, irriguer les terres agricoles voisines, protéger la région contre les inondations, renforcer la sécurité hydrique et atténuer les effets de la sécheresse. L’impact économique et social est tout aussi marquant: depuis le lancement du chantier, plus de 600.000 journées de travail ont été créées, formant et qualifiant la main-d’œuvre locale. Le barrage devrait augmenter les revenus des agriculteurs, stimuler l’écotourisme autour du futur lac, dynamiser le développement local et freiner l’exode rural.

Abdelaziz Zaki s’est déclaré fier de voir ce projet porté intégralement par des compétences marocaines. La Direction des équipements hydrauliques du ministère de l’Équipement et de l’Eau assure la maîtrise d’ouvrage, épaulée par le bureau d’études et de contrôle NOVEC, l’entreprise réalisant les travaux, le laboratoire LPEE chargé du contrôle et des essais, ainsi qu’une société spécialisée dans les équipements électromécaniques.

«Le barrage Beni Azimane est un exemple emblématique de ce que peuvent accomplir les talents nationaux lorsqu’ils s’inscrivent dans une vision royale ambitieuse faisant de l’eau à la fois une source de vie et un levier de développement durable» a t-il confirmé.

En conclusion, il rappelle que le barrage Beni Azimane n’est pas seulement une infrastructure hydraulique: c’est un projet de développement intégré qui traduit la volonté de l’État de garantir la sécurité hydrique, sociale et économique des citoyens, tout en affirmant le rôle central de la région de l’Oriental comme futur pôle majeur de développement hydraulique.