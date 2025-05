Province de Chichaoua: 64% des travaux de construction du barrage Boulaouane réalisés

Le chantier du barrage Boulaouane, situé à 5 kilomètres d’Imintanout, dans la province de Chichaoua, a atteint un taux d’avancement de 64%, selon les derniers chiffres relayés par Maa Dialna, plateforme affiliée au ministère de l’Équipement et de l’Eau.

Les efforts se concentrent actuellement sur les remblais du corps du barrage, la construction en béton des structures de décharge des crues et de la vidange de fond, ainsi que l’édification d’un écran souterrain en béton et des opérations d’injection.

Aperçu des travaux de construction du barrage Boulaouane, dans la province de Chichaoua.. DR

Le barrage, qui culminera à 87,5 mètres de hauteur, adopte une technique moderne de remblai avec parement en béton. L’infrastructure, qui sera livrée en juillet 2026, disposera d’une capacité de stockage de 66 millions de mètres cubes.

Elle permettra de renforcer l’alimentation en eau potable de la ville d’Imintanout et de ses environs, de soutenir le développement de l’agriculture irriguée à petite et moyenne échelle et de protéger la région contre les risques d’inondation.