Une oasis de développement à Errachidia: ce que le barrage Kaddoussa a changé

Avec la mise en service officielle de son réseau d’irrigation, le barrage Kaddoussa devient un levier majeur de transformation pour la province d’Errachidia. Mercredi dernier, Ahmed El Bouari, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, a donné le coup d’envoi de ce projet structurant qui ouvre de nouvelles perspectives pour la région.

Depuis son lancement en 2018, le barrage Kaddoussa a permis de poser les bases d’une agriculture irriguée plus résiliente face aux effets du changement climatique, indique le quotidien Les Inspirations Éco dans son édition du 22 jullet. Grâce à cette infrastructure, un volume moyen de 30 millions de m³ d’eau par an est désormais mobilisé pour irriguer 5.000 hectares, dont 825 hectares de palmeraies traditionnelles et 4.175 hectares de nouvelles extensions agricoles sur des terres collectives.

Ce chantier a également bouleversé la gestion des ressources en eau. La nappe phréatique de Meski-Boudenib, précieuse pour la région, est aujourd’hui mieux préservée grâce à une gestion participative mise en place en 2023. L’eau de surface mobilisée par le barrage vient soulager la pression sur les ressources souterraines, permettant une exploitation plus rationnelle et durable.

«Au-delà de l’irrigation, l’impact socio-économique est considérable», souligne Les Inspirations Éco. Près de 16.600 habitants bénéficient directement de ce réseau, notamment les populations vivant autour des palmeraies de la commune d’Oued Naam. À ce jour, 299 projets agricoles portés par les ayants droit et 37 projets de promoteurs privés sont accompagnés, dynamisant la production et diversifiant les revenus locaux.

Les effets se mesurent aussi en termes d’emploi. Le barrage et ses infrastructures ont déjà généré plus de 3,6 millions de journées de travail et devraient continuer à créer des opportunités à travers toute la chaîne agricole, lit-on encore. Avec un investissement global d’environ 1 milliard de dirhams, financé par l’État, l’Agence française de développement et le Fonds vert pour le climat, le projet a permis de moderniser l’irrigation grâce à un adducteur de 22,6 km, un réseau de distribution de 127 km et un bassin de stockage de 12.000 m³.

Le barrage Kaddoussa n’est pas qu’un projet hydraulique. Il accompagne aussi la population locale dans l’adoption de bonnes pratiques agricoles et soutient le développement de projets socio-économiques portés par des jeunes, coopératives et associations grâce à une enveloppe de 30 millions de dirhams.

À travers la réhabilitation de plusieurs oasis (restauration de séguias, de khettaras, forage de puits), le barrage contribue à redonner vie à des espaces traditionnels tout en préparant la région à affronter les défis climatiques de demain. Une dynamique confirmée lors de la visite ministérielle, marquée par l’inauguration de seuils de dérivation, de nouvelles prises d’eau et de périmètres agricoles déjà raccordés. En transformant l’accès à l’eau, le barrage Kaddoussa transforme la vie: il irrigue, nourrit et redonne espoir à toute une région qui mise désormais sur une agriculture durable et une gestion raisonnée de ses ressources pour bâtir son avenir.