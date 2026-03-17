Tamri: le barrage géant qui sort de terre avec deux ans d’avance

Il devait être livré en 2029. Il sera prêt bien avant. Le barrage de Tamri, implanté au nord d’Agadir, affiche aujourd’hui un taux de réalisation qui avoisine les 90%, et sa mise en service a été avancée de 33 mois sur le calendrier initial. Une performance remarquable pour un chantier de cette envergure, lancé en août 2022 dans un contexte où les ressources en eau du Maroc sont soumises à des pressions croissantes.

Les chiffres donnent le vertige. Avec ses 75 mètres de hauteur et ses 460 mètres de longueur, le barrage de Tamri s’imposera comme l’une des infrastructures hydriques les plus structurantes de la Région Souss-Massa. Sa capacité de stockage permettra des apports annuels estimés à 63 millions de mètres cubes d’eau — un volume considérable, qui suffira à alimenter plusieurs usages simultanément.

Et c’est précisément là que réside la force de cet ouvrage: sa polyvalence. Contrairement à bien des barrages conçus pour une fonction unique, celui de Tamri est pensé comme un outil multi-usages. Il contribuera à l’approvisionnement en eau potable des populations de la région, soutiendra l’irrigation des terres agricoles environnantes et jouera un rôle de bouclier face aux inondations, un risque récurrent dans cette zone géographique que les habitants connaissent bien.

Aperçu des travaux de construction du barrage Tamri, dans la province d’Agadir.

Réalisé dans le cadre du Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027 — pierre angulaire de la politique hydrique du Royaume —, le projet a mobilisé un budget de 2,7 milliards de dirhams. Un investissement lourd, mais dont les retombées dépassent de loin la seule question de l’eau.

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Sur le plan social et économique, le chantier a déjà laissé une empreinte significative. Près de 600.000 jours de travail ont été générés depuis le début des travaux, offrant des opportunités d’emploi à de nombreuses familles de la région. Un chiffre qui illustre, s’il en était besoin, à quel point une grande infrastructure publique peut irriguer une économie locale avant même d’avoir retenu la moindre goutte d’eau.

Au-delà de sa fonction hydraulique, le barrage de Tamri ouvre aussi une perspective inattendue: celle du tourisme écologique. Le futur lac de retenue, niché dans un paysage naturel préservé aux portes d’Agadir, pourrait devenir un atout majeur pour diversifier l’offre touristique de la région, encore trop souvent cantonnée à son littoral. Randonnées, observation de la faune ou activités nautiques douces: les possibilités sont multiples, et les acteurs locaux du tourisme commencent déjà à en mesurer le potentiel.