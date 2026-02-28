Province de Taounate: voici où en sont les travaux de réalisation du barrage Sidi Abbou

Le chantier de réalisation du barrage Sidi Abbou, situé sur l’oued Leben au sein de la commune de Aïn Maatouf, entre dans sa phase terminale. Selon les données obtenues par Le360 auprès du ministère de l’Équipement et de l’Eau, les travaux affichent désormais un taux de réalisation de 99%. Les équipes techniques s’attellent aujourd’hui aux derniers réglages et aux tests de sécurité avant la mise en eau prévue dans les tout prochains mois.

Ce projet, lancé fin 2021, s’est distingué par une cadence d’exécution soutenue. Entièrement piloté par une expertise marocaine, le chantier a réussi le pari de réduire son délai de livraison de près d’un an. Cette avance technique intervient alors que la zone de Tissa a enregistré le mois dernier des précipitations exceptionnelles, causant d’importants dégâts aux infrastructures. L’ouvrage permettra désormais de réguler les crues de l’oued Leben pour protéger les populations et les axes routiers situés en aval.

Sur le plan technique, l’infrastructure repose sur une architecture en deux temps. Le barrage principal, en béton compacté, s’élève à 72 mètres de hauteur pour une longueur en crête de 148 mètres. Pour fermer la retenue sur la rive gauche, une digue de col complémentaire a été érigée sur plus d’un kilomètre, avec une hauteur de 41 mètres. Ce dispositif permet de constituer une réserve de 200 millions de mètres cubes.

مشاهد حصرية لأشغال تشييد سد «سيدي عبو» بحقينة مائية تبلغ 200 مليون متر مكعب

Au-delà de la protection contre les inondations, le barrage Sidi Abbou est destiné à devenir un levier pour l’économie locale. En sécurisant l’irrigation de 5.000 hectares de terres, il offre aux agriculteurs de la province une garantie contre les aléas climatiques et le stress hydrique. Ce projet, intégré au Programme national pour l’approvisionnement en eau potable, permettra également de desservir les douars les plus enclavés tout en générant de l’énergie hydroélectrique.