La voie express Tiznit-Dakhla baptisée «Donald Trump Highway», le président américain remercie le roi Mohammed VI

La voie express Tiznit-Dakhla est désormais baptisée «Donald Trump Highway». Réagissant à cette décision, le président américain Donald Trump a adressé un message de remerciement au roi Mohammed VI sur son réseau social Truth Social. «Merci à Sa Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc, hautement respecté. Quel immense honneur! J’espère avoir l’occasion de parcourir un jour, et je l’espère très bientôt, toute la longueur de cette formidable autoroute», a écrit le président américain. Le tout, avec une vidéo expliquant la portée de cette infrastructure, sa vocation et ses spécificités techniques sous le titre «Donald J. Trump Highway: la voie de paix vers la prospérité».

Cette infrastructure de 1.055 kilomètres constitue l’un des plus importants projets routiers réalisés au Maroc. Réalisée selon les standards internationaux, elle représente un investissement global estimé entre 9 et 10 milliards de dirhams. Mise en service progressivement jusqu’à l’ouverture de son dernier tronçon en janvier 2025, elle relie Tiznit à Dakhla en passant notamment par Guelmim et Laâyoune.

Le chantier s’inscrit dans le Nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé en 2015 à l’occasion du 40e anniversaire de la Marche verte. Son objectif est de renforcer les infrastructures de transport afin d’améliorer les échanges entre le nord et le sud du Royaume et d’accompagner le développement économique de cette partie du territoire.

L’ouvrage comprend 16 ouvrages d’art majeurs répondant aux exigences techniques internationales. Ils ont notamment démontré leur résistance lors des récentes précipitations enregistrées dans les provinces du Sud.

Le projet comprend également la réalisation du plus long pont du Royaume, considéré comme l’une des pièces maîtresses de cet axe routier. Il intègre des équipements destinés aux usagers, avec des aires de repos modernes ainsi que des espaces dédiés au déchargement et à la commercialisation des produits de la mer, secteur stratégique pour les provinces atlantiques du Sud.

Trois grands axes composent le projet

La voie express se compose de trois sections principales. La première concerne le tronçon Laâyoune-Dakhla, long d’environ 500 kilomètres, dont les travaux de renforcement et d’élargissement de la route nationale n° 1 ont été achevés depuis plusieurs années pour un coût avoisinant un milliard de dirhams.

Le deuxième axe relie Guelmim à Laâyoune sur 436 kilomètres. Sa réalisation a nécessité près de 5 milliards de dirhams d’investissement, notamment en raison de la construction de nombreux ponts franchissant d’importants oueds.

Le troisième segment relie Tiznit à Guelmim sur 114 kilomètres. Achevé fin 2024, il a été ouvert à la circulation le 10 janvier 2025 après la finalisation des aménagements et de la signalisation routière.

La voie express facilite le transport des marchandises entre les différentes villes traversées et améliore l’accessibilité des territoires sahariens. Les infrastructures de service aménagées le long du parcours visent également à accompagner les activités économiques locales, en particulier celles liées à la pêche.

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Elle contribue également à la baisse des accidents de circulation, grâce à l’amélioration de la fluidité du trafic ainsi qu’à une signalisation horizontale et verticale modernisée sur l’ensemble du parcours entre Tiznit et Dakhla.

Conçue comme une infrastructure structurante, elle est appelée à accompagner le développement économique et logistique des provinces du Sud, tout en préparant les futurs besoins générés par les grands projets de la région, notamment le port Dakhla Atlantique.

Désormais baptisée «Donald Trump Highway», la voie express Tiznit-Dakhla bénéficie d’une visibilité internationale accrue. Le message publié par le président américain Donald Trump à l’adresse du roi Mohammed VI est venu rappeler la portée symbolique de cette infrastructure, qui s’ajoute à son rôle de corridor stratégique reliant le nord et le sud du Royaume et de levier du développement économique des provinces du Sud.