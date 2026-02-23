Sahara: un règne, une œuvre (EP2). Sécurité, connectivité, croissance: les promesses tenues de la voie express Tiznit-Dakhla

La voie express Tiznit-Dakhla, un projet royal titanesque de 1.055 km qui métamorphose les Provinces du Sud et connecte le Sahara au reste du Royaume. (H.Yara/Le360)

C’est une métamorphose à ciel ouvert que connaissent les provinces du Sud. La voie express reliant Tiznit à Dakhla, via Laâyoune, n’est plus un simple projet d’infrastructure, mais une réalité qui transforme déjà le quotidien des usagers et des opérateurs économiques.

Sollicité par Le360, Mbarek Fancha, directeur central de la voie express Tiznit-Dakhla, a souligné l’importance stratégique de cette réalisation. Selon lui, ce projet s’inscrit en droite ligne avec les orientations du Nouveau modèle de développement.

«Ce projet d’envergure, dont l’enveloppe budgétaire dépasse les 9 milliards de dirhams, s’étend sur un linéaire de 1.055 kilomètres. Il répond aux plus hauts standards internationaux et comprend 16 ouvrages d’art majeurs», a-t-il précisé.

Le responsable a d’ailleurs noté que ces structures ont prouvé leur robustesse lors des récentes précipitations, tout en rappelant que le chantier du plus long pont du Royaume, pièce maîtresse de cet axe, affiche déjà un taux d’avancement de 36%.

Au-delà de l’asphalte, c’est toute une vision logistique et socio-économique qui a été déployée. Conformément aux instructions royales, le projet intègre des infrastructures de service de nouvelle génération. Mbarek Fancha a ainsi expliqué que le tracé comprend des aires de repos modernes pour garantir le confort des usagers, mais aussi des espaces stratégiques dédiés au déchargement et à la commercialisation des produits de la mer, secteur vital pour cette zone côtière.

Cette quête de performance et de sécurité est confirmée par les acteurs de la société civile. Pour Mohamed Salem Lakhel, membre du bureau exécutif du réseau de la sécurité routière au Sahara, l’impact sur la sécurité des usagers est indéniable.

«Nous constatons une baisse significative du nombre d’accidents de la circulation. La fluidité du trafic, couplée à une signalisation horizontale et verticale de haute qualité de Tiznit à Dakhla, a radicalement changé la donne pour les conducteurs», a-t-il souligné.

Ce projet ne se contente pas de bitume, il consacre une véritable justice spatiale en reliant le Nord au Sud par une voie de communication moderne. En facilitant le transport des marchandises et en mettant fin au calvaire des usagers de l’ancienne route nationale, cette infrastructure a déclenché une dynamique économique sans précédent.