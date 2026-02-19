Sahara: un règne, une œuvre (EP1). La Faculté de médecine de Laâyoune, pilier du développement des provinces du Sud

La Faculté de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire de Laâyoune s’affirme aujourd’hui comme un véritable levier scientifique intégré au modèle de développement des provinces du Sud. Elle a contribué à faire de la ville un pôle académique et sanitaire de référence, notamment ces dernières années. Située à quelques mètres du futur Centre hospitalier universitaire (CHU), elle fait partie des projets lancés par Mohammed VI lors de sa visite historique à Laâyoune en 2015.

Dans une déclaration pour Le360, la doyenne de la faculté, Fatima Zahra Alaoui, explique que depuis sa création et le démarrage des cours, l’établissement a profondément transformé la ville en «cité de la santé». Elle souligne que la faculté a permis de réduire de manière significative les difficultés liées au déplacement et au logement universitaire pour les étudiants de Laâyoune et, plus largement, des provinces du Sud.

Désormais, les études de médecine, toutes spécialités confondues, sont accessibles aux étudiants issus des trois régions du Sud, mais également à des étudiants africains originaires de pays subsahariens, grâce à ce projet d’envergure.

Dans le même esprit, Amal Bourquia, professeure universitaire au sein de l’établissement, salue un projet qui regroupe l’ensemble des spécialités médicales à toutes les étapes du cursus universitaire, ce qui en fait une initiative unique. Elle met en avant la qualité des équipements et des infrastructures, qui ont permis de réduire les distances géographiques et temporelles pour les étudiants des provinces du Sud. Elle insiste également sur la qualité de l’enseignement, soulignant la compétence du corps professoral et son engagement professionnel et patriotique pour la réussite de ce chantier royal.

Au cours de notre visite, plusieurs étudiants ont témoigné de leur choix d’intégrer la faculté de Laâyoune. Parmi eux, Mariam Heraouch, originaire de Dakhla, affirme que la présence d’une faculté de médecine à Laâyoune l’a fortement encouragée à s’orienter vers cette filière. Elle évoque la qualité de l’enseignement et de la formation, mais aussi la proximité géographique avec sa famille, un facteur déterminant comparé à une inscription dans un établissement situé au nord du Royaume.

De son côté, l’étudiante malawite Phiri salue la qualité de la formation, tant sur le plan théorique que pratique, notamment à l’approche de l’ouverture du CHU, implanté à quelques mètres de la faculté.

La création de la Faculté de médecine de Laâyoune ne se limite pas à sa dimension sanitaire. Elle revêt également un impact économique important: création d’emplois, dynamisation du secteur immobilier, développement du tourisme médical et renforcement de l’infrastructure de santé locale, qui comprend déjà plusieurs cliniques privées, des centres de santé ainsi que l’hôpital régional Moulay Hassan Ben El Mehdi.