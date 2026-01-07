Rabat: la Faculté de sciences juridiques explore les enjeux du contrat de franchise

Lors de la rencontre autour du contrat de franchise, le 6 janvier 2025 à la faculté de de sciences juridiques de Rabat-Agdal. (Y.Mennan/Le360)

L’Atelier de droit, relevant de la Faculté de sciences juridiques, économiques et sociales (FSJES), a organisé cette semaine pour ses étudiants en master une table ronde intitulée «Le contrat de franchise, vers un cadre juridique renforcé». Plusieurs experts et universitaires ont retracé les avantages et les inconvénients de ce type de contrat qui «pourrait se révéler positif pour la promotion du commerce». Les étudiants ont soulevé les points négatifs des contrats qui pourraient conduire à des impasses.

La franchise, rappelle-t-on, est un partenariat commercial où une entreprise (le franchiseur) accorde à une autre (le franchisé) le droit d’utiliser sa marque, son savoir-faire et son assistance en échange de paiements (droits d’entrée, redevances), permettant au franchisé d’exploiter un concept commercial déjà éprouvé (restauration, mode) tout en respectant les règles du réseau. C’est un modèle de création d’entreprise qui offre une notoriété immédiate et un accompagnement, mais avec des contraintes et des coûts spécifiques.

L’Atelier de Droit de la Faculté des Sciences Juridiques, est un dispositif pédagogique innovant destiné à renforcer les compétences pratiques des étudiants de master, tout en offrant un retour d’expérience enrichissant au monde professionnel. Il vise à créer un espace de travail collaboratif où un groupe de 3 à 5 étudiants mènent une réflexion approfondie sur un thème juridique précis.