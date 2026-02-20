Politique

L’Ukraine réitère son soutien au plan marocain d’autonomie au Sahara

Serhii Saienko, ambassadeur d’Ukraine au Maroc.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 20/02/2026 à 19h16

VidéoL’Ukraine a réaffirmé, ce vendredi, via son ambassadeur au Maroc, Serhii Saienko, son appui à l’initiative d’autonomie proposée par le Maroc pour le Sahara, la considérant comme une base sérieuse et crédible de règlement du différend. Kiev a ainsi renouvelé son alignement sur la position de ses partenaires européens en faveur d’une solution politique sous souveraineté marocaine.

«L’Ukraine soutient l’initiative d’autonomie en alignant sa position sur celle des 27 États membres de l’Union européenne», a affirmé l’ambassadeur de Kiev à Rabat, Serhii Saienko, dans un entretien avec Le360. «La position commune des 27 pays européens est également la nôtre, tant concernant le plan d’autonomie marocain que la résolution 2797 du Conseil de sécurité, qui consacre l’initiative d’autonomie comme solution au différend», a-t-il souligné.

Évoquant les relations entre le Maroc et l’Ukraine, le diplomate a exprimé le souhait de les voir se renforcer, notamment dans les secteurs d’excellence de son pays, tels que la construction navale, l’aéronautique — en particulier la fabrication de l’avion-cargo Antonov —, les chemins de fer et l’industrie pharmaceutique. Il a précisé que plusieurs projets sont actuellement en discussion avec les autorités marocaines, espérant que la Haute Commission mixte de coopération puisse se réunir prochainement.

Concernant les importations marocaines de céréales en provenance d’Ukraine, Serhii Saienko a indiqué qu’elles portent principalement sur le blé, avec un volume situé autour de 5.000 tonnes par an.

L’ambassadeur ukrainien s’est également voulu rassurant au sujet des étudiants marocains en Ukraine. Il a précisé qu’environ 1.500 d’entre eux poursuivent leurs études de médecine, de pharmacie et d’ingénierie en présentiel, tandis que d’autres suivent leurs cours à distance.

Abordant la guerre entre la Russie et son pays, le diplomate a déploré la poursuite des affrontements depuis quatre ans. Il a souligné que de nombreux pays œuvrent en faveur d’une cessation du conflit en apportant leur contribution, mais que «l’agression russe persiste».

Enfin, Serhii Saienko a félicité le Maroc pour son adhésion au Conseil de paix récemment créé à l’initiative du président américain Donald Trump. Il a également salué le leadership du Royaume en Afrique, mettant en avant la vision clairvoyante du roi Mohammed VI.

