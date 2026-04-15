Laâyoune: en images, l’inauguration du nouveau site du Lycée français international Paul Pascon

Inauguré ce mercredi 15 avril 2026 à Laâyoune, le nouveau site du lycée français international Paul Pascon, relevant du réseau MLF Maroc, marque une nouvelle étape dans la coopération éducative entre le Maroc et la France.

Érigé sur un terrain de 2 hectares, dont 3.500 m² de surface bâtie, l’établissement se veut à la fois moderne et inclusif. Il permettra d’augmenter significativement la capacité d’accueil pour atteindre jusqu’à 600 élèves, de la maternelle à la terminale, avec une homologation de l’ensemble des niveaux. L’enseignement y sera dispensé dans un cadre multilingue, intégrant notamment l’arabe, l’anglais et l’espagnol.

À cette occasion, Christophe Lecourtier a souligné l’importance de ce projet dans les relations bilatérales. «La culture et l’éducation occupent une place de choix dans la coopération entre la France et le Maroc», déclare-t-il. «Cet établissement illustre notre capacité à concrétiser des projets ambitieux au service de la jeunesse et de notre avenir commun», ajoute-t-il.

Le diplomate a également rappelé que ce projet s’inscrit dans le cadre des engagements pris par le président français Emmanuel Macron lors de sa visite d’État au Maroc en 2024, à l’invitation du roi Mohammed VI. «Cette réalisation, concrétisée en un peu plus d’un an, témoigne de notre volonté commune d’agir concrètement pour la jeunesse, en particulier celle de Laâyoune», affirme-t-il.

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Au-delà de l’éducation, Christophe Lecourtier a mis en avant la dynamique de développement que connaît la région. «Ce type d’initiative traduit une orientation résolue vers l’avenir, fondée sur des partenariats solides et des actions concrètes dans plusieurs secteurs», souligne-t-il. Il annonce par ailleurs «l’ouverture prochaine d’une Alliance française à Laâyoune, afin de renforcer les échanges culturels et le partage des savoirs».

De son côté, le président du réseau MLF Monde, Christian Masset, insiste sur la vocation globale de l’établissement. «Avec ce nouveau site, nous franchissons une étape décisive», déclare-t-il. «Ce lieu a été pensé non seulement pour apprendre, mais aussi pour s’épanouir, expérimenter et créer», ajoute-t-il. Il précise que l’école est dotée d’infrastructures modernes comprenant des laboratoires scientifiques, des centres de connaissance, des espaces sportifs et des salles adaptées à chaque tranche d’âge.

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Le directeur général de MLF Monde, Jean-Marc Merriaux, met quant à lui l’accent sur l’ouverture internationale de l’établissement. «Intégré à un réseau de plus de 100 établissements à travers le monde, ce lycée permettra aux élèves de développer leur sens de l’interculturalité et de mieux appréhender les défis contemporains», confirme-t-il.

En marge de cette inauguration, l’ambassadeur de France et sa délégation ont tenu des réunions avec les autorités locales, notamment le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, le président du Conseil communal et le président du Conseil régional. Ces échanges ont porté sur la dynamique de développement de la région ainsi que sur les perspectives de renforcement de la coopération éducative et culturelle dans les provinces du Sud.

La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs responsables institutionnels, dont la directrice générale de l’Institut français au Maroc, Agnès Humruzian, ainsi que d’élus et d’acteurs associatifs et culturels. Inauguré pour la première fois en 2012, le lycée français international Paul Pascon entame ainsi une nouvelle phase de son développement, tournée vers l’avenir et l’excellence éducative.