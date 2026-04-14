Politique

À Laâyoune, l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, inaugure le nouveau site du lycée français international Paul Pascon

L’ambassadeur français au Maroc, Christophe Lecourtier, accompagné d’une importante délégation économique, mardi 12 novembre à Laâyoune.

L’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, effectuera le 15 avril 2026, un déplacement à Laâyoune, pour participer à l’inauguration officielle du nouveau site du lycée français international Paul Pascon du réseau MLF Maroc.

Par La Rédaction
Le 14/04/2026 à 16h27

Cette inauguration aura lieu en présence, notamment, du président du réseau MLF, Christian Masset, indique l’ambassade de France au Maroc dans un communiqué.

Ouvert en 2012, cet établissement scolaire français du Réseau Mlf Maroc (anciennement OSUI) est le premier établissement du réseau d’enseignement français au Maroc dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra. Les nouveaux locaux permettront à l’école d’augmenter significativement sa capacité d’accueil, pour atteindre jusqu’à 600 élèves de la maternelle jusqu’à la terminale.

Lire aussi : Christophe Lecourtier et le Maroc

«Ce déplacement permettra de confirmer l’engagement constant de la France en faveur de l’éducation et de la jeunesse marocaine. L’inauguration d’un nouveau site de l’école Paul Pascon illustre la vitalité de la coopération franco-marocaine au service de la formation et du savoir», lit-on dans le communiqué.

Ouverture prochaine d’une Alliance française à Laâyoune

À cette occasion, l’ambassadeur aura des entretiens avec le wali de la région, le président du Conseil municipal et le président du Conseil régional. «Il leur assurera du soutien de la France constant pour promouvoir le développement économique et social de ces régions du sud du Maroc, au bénéfice direct de leurs habitants, notamment via l’action de l’Agence française de développement», lit-on encore.

L’ouverture prochaine d’une Alliance française à Laâyoune viendra enrichir ce dispositif en contribuant à la diffusion de la langue française et au renforcement des échanges culturels entre la France et le Maroc.

Par La Rédaction
Le 14/04/2026 à 16h27
#MLF#Enseignement français#Christophe Lecourtier#Paul Pascon#OSUI

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