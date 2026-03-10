International

Christophe Lecourtier, ambassadeur de France au Maroc, proposé pour diriger l’Agence française de développement

Christophe Lecourtier, ambassadeur de France au Maroc.

Emmanuel Macron souhaite nommer Christophe Lecourtier, actuel ambassadeur de France au Maroc, à la tête de l’Agence française de développement (AFD), sous réserve de l’accord des commissions parlementaires concernées et de l’avis favorable de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, a annoncé mardi l’Élysée. Pour les Marocains, le nom de Christophe Lecourtier restera associé à une évolution majeure de la France sur l’intégrité territoriale du Royaume: la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental.

Par Le360 (avec AFP)
Le 10/03/2026 à 21h32

Cet énarque de 63 ans, ancien directeur général de Business France (2017-2022), devrait ainsi remplacer Rémy Rioux, qui était à la tête de l’AFD depuis 10 ans, un record.

Après avoir œuvré dans les cabinets de Nicolas Sarkozy et Christine Lagarde à Bercy, Christophe Lecourtier s’est tourné vers la diplomatie, d’abord comme ambassadeur de France en Australie (2014-2017), puis en Serbie (2017) et au Maroc à partir de décembre 2022.

Lire aussi : Grand Format-Le360. Christophe Lecourtier: «La position de la France, c’est d’être l’allié le plus engagé, le plus fidèle et le plus concret du Maroc»

Après trois mandats fructueux à la direction de l’AFD, Rémy Rioux sera nommé à d’autres fonctions, après le 3 mai à l’issue de son mandat, en lien avec les questions financières internationales et l’Afrique, a indiqué mardi soir l’institution financière à l’AFP.

Rémy Rioux conservera aussi la présidence du mouvement Finance in Common (FiCS), qu’il a créé en 2020 et qui rassemble les 550 banques publiques de développement dans le monde, nationales et internationales, a ajouté l’AFD.

Arrivé au Maroc au moment où les relations entre Paris et Rabat traversaient un froid polaire, Christophe Lecourtier s’est démarqué en œuvrant avec énergie et détermination pour la relation entre les deux pays. Pour les Marocains, son nom restera associé à une évolution majeure de la France sur l’intégrité territoriale du Royaume: la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental.

Par Le360 (avec AFP)
Le 10/03/2026 à 21h32
#Christophe Lecourtier#Agence française de développement#Sahara

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Grand Format-Le360. Christophe Lecourtier: «La position de la France, c’est d’être l’allié le plus engagé, le plus fidèle et le plus concret du Maroc»

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Résolution 2797 sur le Sahara: les réactions de Massad Boulos, Christophe Lecourtier et Marine Le Pen

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Maroc–France: «Nous avons besoin l’un de l’autre», affirme Christophe Lecourtier

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Visas pour la France: ce que propose le nouveau centre TLS Casablanca inauguré par Christophe Lecourtier

Articles les plus lus

1
Dépôts bancaires: pourquoi les Marocains gardent leur épargne disponible
2
Christophe Lecourtier, ambassadeur de France au Maroc, proposé pour diriger l’Agence française de développement
3
Céréales, fourrages, vergers... Comment les dernières pluies améliorent les perspectives agricoles
4
Carburants: une hausse attendue le 15 mars, l’aide aux transporteurs de nouveau sur la table
5
L’Algérie, le Sahara occidental et le processus de Madrid
6
Pharmacies au Maroc: le Conseil de la concurrence plaide pour une réforme du modèle officinal
7
Après sept ans de sécheresse, retour sur l’un des hivers les plus pluvieux au Maroc depuis plus de 40 ans
8
Et de dix: à Washington, la congresswoman Claudia Tenney soutient la loi classant le Polisario comme organisation terroriste
Revues de presse

Voir plus