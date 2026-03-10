Christophe Lecourtier, ambassadeur de France au Maroc, proposé pour diriger l’Agence française de développement

Cet énarque de 63 ans, ancien directeur général de Business France (2017-2022), devrait ainsi remplacer Rémy Rioux, qui était à la tête de l’AFD depuis 10 ans, un record.

Après avoir œuvré dans les cabinets de Nicolas Sarkozy et Christine Lagarde à Bercy, Christophe Lecourtier s’est tourné vers la diplomatie, d’abord comme ambassadeur de France en Australie (2014-2017), puis en Serbie (2017) et au Maroc à partir de décembre 2022.

Après trois mandats fructueux à la direction de l’AFD, Rémy Rioux sera nommé à d’autres fonctions, après le 3 mai à l’issue de son mandat, en lien avec les questions financières internationales et l’Afrique, a indiqué mardi soir l’institution financière à l’AFP.

Rémy Rioux conservera aussi la présidence du mouvement Finance in Common (FiCS), qu’il a créé en 2020 et qui rassemble les 550 banques publiques de développement dans le monde, nationales et internationales, a ajouté l’AFD.

Arrivé au Maroc au moment où les relations entre Paris et Rabat traversaient un froid polaire, Christophe Lecourtier s’est démarqué en œuvrant avec énergie et détermination pour la relation entre les deux pays. Pour les Marocains, son nom restera associé à une évolution majeure de la France sur l’intégrité territoriale du Royaume: la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental.