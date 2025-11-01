Résolution 2797 sur le Sahara: les réactions de Massad Boulos, Christophe Lecourtier et Marine Le Pen

Vue générale de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Alors que le Conseil de sécurité a voté hier, vendredi 31 octobre, en faveur de la résolution 2797 consacrant de manière définitive le Plan marocain d’autonomie, plusieurs personnalités politiques ont salué une décision historique, marquant un tournant dans le conflit du Sahara.

«L’adoption de cette résolution par le Conseil de sécurité constitue une étape importante», a écrit l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier sur X.

«D’une part, elle conclut de longs mois d’efforts diplomatiques du Maroc, aux côtés duquel la France a pris toute sa part comme s’y était engagé le président de la République en juillet 2024. D’autre part, elle ouvre la voie à une nouvelle phase de négociations pour laquelle l’envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies a reçu un mandat fort du Conseil et qui devrait faire une place centrale à la proposition marocaine d’autonomie», a-t-il poursuivi.

«Le Conseil de sécurité de l’ONU vient de reconnaître, à une très large majorité, le plan d’autonomie du Sahara occidental porté par le Maroc depuis de très longues années. C’est donc sous l’autorité et la souveraineté marocaines que celui-ci sera mis en œuvre», a de son côté affirmé Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement National à l’Assemblée nationale (France) sur X.

«J’adresse au roi Mohamed VI, ainsi qu’à l’ensemble de la diplomatie marocaine, mes plus vives félicitations pour ce brillant succès», a-t-elle ajouté.

Massad Boulos, conseiller spécial de Donald Trump pour l’Afrique a de son côté salué «le vote historique prorogeant d’un an le mandat de la MINURSO».

«Je fais écho à l’appel du président Donald Trump invitant toutes les parties à engager sans délai des négociations pour parvenir à une solution durable, fondée sur une véritable autonomie sous souveraineté marocaine, conformément à la proposition marocaine d’autonomie, jugée crédible et réaliste», a affirmé Boulos, toujours sur X.

Et d’ajouter: «Je partage pleinement la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI quant à l’importance d’un dialogue fraternel entre le Maroc et l’Algérie pour résoudre cette question et bâtir de nouvelles relations fondées sur la confiance. Sous la direction du président Trump, les États-Unis demeurent déterminés à œuvrer avec toutes les parties pour parvenir à une paix juste et durable».

