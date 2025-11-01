Société

En images, liesse populaire à Laâyoune et Dakhla après le vote de la résolution sur le Sahara

Les habitants de Dakhla célébrant la résolution onusienne consacrant la souveraineté du Maroc sur son Sahara, le 31 octobre 2025.

Par Souilme Bouaamoud et Hamdi Yara
Le 01/11/2025 à 01h08

VidéoCe vendredi soir, un élan de ferveur nationale a gagné tout le pays, prenant une connotation particulièrement forte dans les provinces du Sud. À Laâyoune comme à Dakhla, des milliers de personnes sont descendues spontanément dans les rues pour célébrer, avec émotion et fierté, l’adoption par le Conseil de sécurité de la nouvelle résolution entérinant de manière définitive la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Sur la place emblématique Al Michouar, à Laâyoune, les habitants ont brandi le drapeau national, entonné l’hymne du Royaume et scandé, d’une seule voix, les chants patriotiques de la Marche verte.

«C’est un jour historique pour le Maroc», confie Meriem Elissaoui, militante associative, le drapeau sur les épaules. «Nous adressons, dit-elle, nos plus chaleureuses félicitations à Sa Majesté le Roi pour cet accomplissement exceptionnel.»

Zine Elabidine Belmaaza, président d’une ONG locale, a pour sa part salué «l’esprit de tolérance du discours royal, qui a tendu la main à nos frères voisins en les invitant à un dialogue fraternel, afin de parvenir à une solution respectueuse de toutes les parties, sans vainqueur ni vaincu».

Même ambiance à Dakhla, sur la place Hassan II, cœur vibrant de la perle du Sud. Dans une atmosphère chargée d’émotion et de fierté, chants, youyous et applaudissements ont rythmé la soirée, rappelant les grandes heures de la Marche verte, il y a tout juste cinquante ans. Hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, se sont rassemblés pour réaffirmer leur attachement indéfectible à la marocanité du Sahara et vivre un moment d’unité nationale, symbole de la fidélité des populations du Sud à la Nation et à son intégrité territoriale.

«C’est une victoire majeure pour nous. Cette résolution confirme l’unité du Maroc derrière le Roi», a déclaré Sittou Dlimi, militante associative.

Sidi Ahmed Bekkar, notable de la région, a ajouté: «Cette décision reflète la sagesse et la vision du Roi, qui guide le pays avec clairvoyance dans tous les domaines: politique, diplomatique, culturel et sportif.»

Cette liesse populaire fait écho à d’autres manifestations de joie observées dans plusieurs villes du Royaume, où la population a salué la constance de la position marocaine et les succès diplomatiques enregistrés autour du dossier du Sahara.

Lire aussi : De Tanger à Lagouira, le Maroc célèbre la résolution du Conseil de sécurité réaffirmant sa souveraineté sur le Sahara

Dans son discours prononcé juste après le vote de la résolution onusienne 2797, le roi Mohammed VI a réservé une mention spéciale aux habitants des régions du Sud. «Nous tenons à exprimer la fierté et la considération que Nous inspirent tous Nos fidèles sujets, et plus particulièrement les habitants de nos Provinces du Sud, qui ont toujours manifesté leur attachement aux symboles sacrés de la Nation, à son unité nationale et à son intégrité territoriale», a souligné le Souverain.

Rappelons que la résolution 2797 du Conseil de sécurité sur le Sahara a été adoptée ce vendredi 31 octobre 2025 par 11 voix favorables (Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Guyana, la République de Corée, Sierra Leone, la Slovénie, le Danemark, la Grèce, le Panama et la Somalie), 0 contre et 3 abstentions (Russie, Chine et Pakistan).

#Sahara marocain#Conseil de sécurité de l'ONU#ONU#Laâyoune#Dakhla

Politique

Société

Société

Politique

Société

Politique

Société

