Société

Sahara marocain: à Rabat, les habitants célèbrent la décision du Conseil de sécurité de l’ONU

Célébrations de la décision du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Sahara marocain, à Rabat le 31 octobre 2025. (Y.Mannan/Le360)

À Rabat, un élan populaire a envahi les rues après l’adoption par le Conseil de sécurité de l’ONU d’une résolution consacrant le plan d’autonomie marocain comme voie privilégiée pour résoudre la question du Sahara. La capitale a célébré ce tournant diplomatique dans une atmosphère de liesse patriotique.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 31/10/2025 à 22h42

Aussitôt après que le Conseil de sécurité de l’ONU a officialisé l’initiative d’autonomie pour régler le dossier du Sahara marocain, des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Rabat pour célébrer la joie de tout un peuple.

Réuni ce mercredi, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté, par 11 voix pour, 3 abstentions et une absence – celle de l’Algérie –, une résolution soutenue notamment par les États-Unis et la France, consacrant le plan d’autonomie marocain comme solution pour résoudre cette question. À noter que le 6 novembre prochain, le Maroc célébrera le 50ème anniversaire de la Marche verte, date à laquelle le Royaume a récupéré son Sahara.

La capitale, à l’image des autres villes et villages du pays, a ainsi vibré au son des klaxons et des cris de joie. Les artères principales étaient bondées, les voitures décorées de drapeaux marocains serpentant dans la ville. Une ferveur patriotique s’est emparée des Rbatis, qui ont exprimé avec fierté leur attachement à l’unité territoriale du Royaume.

Au-delà de la célébration spontanée, cette journée marque pour de nombreux Marocains la confirmation internationale d’un choix historique. À l’approche du 50ème anniversaire de la Marche verte, l’adhésion populaire à l’autonomie comme solution durable s’affiche dans les rues comme dans la diplomatie, scellant l’alliance entre la volonté du peuple et la reconnaissance des grandes capitales mondiales.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 31/10/2025 à 22h42
#Sahara#Sahara marocain#ONU#Conseil de sécurité de l'ONU#Société#célébration

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

À Derb Sultan, Casablanca célèbre l’autonomie du Sahara sous souveraineté marocaine

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Sahara. À leur tête les États-Unis et la France: le Roi rend hommage aux pays amis qui soutiennent le Maroc

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

De Tanger à Lagouira, le Maroc célèbre la résolution du Conseil de sécurité réaffirmant sa souveraineté sur le Sahara

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Le Roi réagit à la résolution du Conseil de sécurité et tend la main au président algérien et au Polisario

Articles les plus lus

1
Sahara: le Conseil de sécurité de l’ONU adopte une résolution historique qui consacre l’autonomie sous souveraineté marocaine
2
Le Roi réagit à la résolution du Conseil de sécurité et tend la main au président algérien et au Polisario
3
De Tanger à Lagouira, le Maroc célèbre la résolution du Conseil de sécurité réaffirmant sa souveraineté sur le Sahara
4
À Derb Sultan, Casablanca célèbre l’autonomie du Sahara sous souveraineté marocaine
5
Carambolage sur l’autoroute Casablanca-El Jadida: plus de vingt véhicules impliqués et plusieurs blessés
6
Ce que le trafic illicite de fossiles dit d’un marché parallèle bien installé au Maroc
7
Coup de tonnerre: l’Assemblée nationale française adopte une résolution dénonçant l’accord franco-algérien de 1968
8
Une fillette de huit ans impliquée: ce que l’on sait du meurtre d’un nourrisson à Tanger
Revues de presse

Voir plus