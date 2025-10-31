Sahara marocain: à Rabat, les habitants célèbrent la décision du Conseil de sécurité de l’ONU

Célébrations de la décision du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Sahara marocain, à Rabat le 31 octobre 2025. (Y.Mannan/Le360)

Aussitôt après que le Conseil de sécurité de l’ONU a officialisé l’initiative d’autonomie pour régler le dossier du Sahara marocain, des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Rabat pour célébrer la joie de tout un peuple.

Réuni ce mercredi, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté, par 11 voix pour, 3 abstentions et une absence – celle de l’Algérie –, une résolution soutenue notamment par les États-Unis et la France, consacrant le plan d’autonomie marocain comme solution pour résoudre cette question. À noter que le 6 novembre prochain, le Maroc célébrera le 50ème anniversaire de la Marche verte, date à laquelle le Royaume a récupéré son Sahara.

La capitale, à l’image des autres villes et villages du pays, a ainsi vibré au son des klaxons et des cris de joie. Les artères principales étaient bondées, les voitures décorées de drapeaux marocains serpentant dans la ville. Une ferveur patriotique s’est emparée des Rbatis, qui ont exprimé avec fierté leur attachement à l’unité territoriale du Royaume.

Au-delà de la célébration spontanée, cette journée marque pour de nombreux Marocains la confirmation internationale d’un choix historique. À l’approche du 50ème anniversaire de la Marche verte, l’adhésion populaire à l’autonomie comme solution durable s’affiche dans les rues comme dans la diplomatie, scellant l’alliance entre la volonté du peuple et la reconnaissance des grandes capitales mondiales.